iOS 18.4.1 już dostępny — Apple łata irytujący błąd z bezprzewodowym CarPlay

iOS 18.4.1 odpowiedzią na frustracje użytkowników CarPlay

Niedługo po udostępnieniu kwietniowej aktualizacji iOS 18.4 na Reddicie i innych serwisach społecznościowych pojawiły się skargi na działanie samochodowego systemu Apple’a. Mogliśmy w nich przeczytać, że od czasu instalacji iOS 18.4 użytkownicy doświadczali różnych problemów. Wielu z nich skarżyło się, że informacje “Teraz odtwarzane” z CarPlay nie wyświetlają się już na zestawie wskaźników ich samochodów. Co ważniejsze, pojawiły się również problemy z łącznością, a to jeden z gorszych błędów, na jaki można trafić. Jeden z użytkowników twierdził, że jego iPhone “ciągle łączy się i rozłącza” podczas bezprzewodowego korzystania z CarPlay. Inny użytkownik również mówił, że iOS 18.4 “zepsuł” jego bezprzewodowe CarPlay i sprawił, że połączenie jest “niestabilne”. W komentarzach znaleźć też można wpis kierowcy Hondy, który twierdził, że “wymaga to podłączania i odłączania ponad 5 razy lub ponownego uruchamiania samochodu, aby CarPlay się połączyło”. Wszystkie te usterki pojawiły się już po zainstalowaniu aktualizacji.

Problem dotyczył różnych modeli i marek samochodów, co wyraźnie wskazywało na winę po stronie oprogramowania Apple. Jeden z użytkowników Reddita twierdził, że obsługa klienta Volkswagena potwierdziła problemy z iOS 18.4, ale zaznaczyła, że to Apple musi je naprawić. Sam gigant z Cupertino przez dłuży czas oficjalnie nie potwierdził istnienia tego błędu, dlatego użytkownicy z niecierpliwością oczekiwali na jego reakcję i stosowną poprawkę.

Na szczęście Apple w końcu udostępnił stosowną aktualizację – iOS 18.4. Ta pomniejsza wersja przynosi ze sobą ważne poprawki błędów i aktualizacje zabezpieczeń dla urządzeń z systemem iOS 18. Firma udostępniła również analogiczne aktualizacje dla pozostałych swoich systemów operacyjnych: iPadOS 18.4.1, macOS 15.4.1, tvOS 18.4.1, watchOS 11.4.1 oraz visionOS 2.4.1.

W dzienniku zmian możemy przeczytać, że “To uaktualnienie zawiera ważne poprawki błędów i uaktualnienia zabezpieczeń, a także rozwiązuje sporadycznie występujący problem, który w rzadkich przypadkach uniemożliwiał łączenie się bezprzewodowo z CarPlay w niektórych pojazdach“. Jeśli mieliście to nieszczęście, że doświadczyliście tych błędów, polecam jak najszybsze zaktualizowanie swoich iPhone’ów do wersji iOS 18.4.1. Aktualizacja powinna być dostępna w ustawieniach urządzenia, w sekcji “Ogólne” -> “Uaktualnienia”.

Jak to zwykle bywa, iOS 18.4.1 zawiera także inne ważne poprawki błędów i aktualizacje zabezpieczeń, dlatego lepiej zainstalować tę wersję jak najszybciej. Nawet jeśli nie mieliście problemu z CarPlay lub z niego w ogóle nie korzystacie, dobrze jest uaktualnić swoje oprogramowanie. Apple regularnie wydaje takie pomniejsze aktualizacje, aby zapewnić stabilność i bezpieczeństwo swoich systemów operacyjnych. Miejmy tylko nadzieję, że poprawka faktycznie położy kres wszystkim błędom i nie wywoła przy okazji nowych, co też się zdarza.