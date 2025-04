iOS 18.4 wprowadza Apple Intelligence do Polski, ale jest pewien duży haczyk

Apple Intelligence w końcu w Unii Europejskiej

Sztuczna inteligencja giganta z Cupertino trochę wszystkich zawiodła. Ogłaszana podczas WWDC 2024 rewolucja nadeszła ze sporym opóźnieniem, bo pierwsze funkcje zadebiutowały dopiero w ramach iOS 18.1, w dodatku nie dla wszystkich. Mieszkańcy Unii Europejskiej w ogóle niczego nie dostali, bo Apple bał się unijnych restrykcji i wolał się wstrzymać, by dopracować wszystko zgodnie z wymogami przepisów. Dlatego w czasie, gdy mieszkańcy USA i kilku innych regionów sprawdzali kolejne nowości, my patrzyliśmy na to z boku. Dopiero w ramach najnowszej aktualizacji iOS 18.4 gigant w końcu wprowadził pakiet AI do naszego regionu.

Oczywiście przypomnę, że funkcje Apple Intelligence dostępne są jedynie dla posiadaczy iPhone’ów 16, 15 Pro i 15 Pro Max, ale jeśli macie któryś z nich, to możecie zacząć testować nowości. Ach, prawie zapomniałam. Polacy mogą to robić jedynie po angielsku. Tak, Apple znów potraktował nas po macoszemu, bo chociaż iOS 18.4 rozszerza listę obsługiwanych języków, to polskiego tam nie uświadczymy. Mamy więc do wyboru – zmienić język urządzenia na angielski lub inny obsługiwany albo w ogóle nie korzystać z AI. Wybór należy do nas. Biorąc pod uwagę fakt, że przez tyle lat Siri nigdy nie doczekała się obsługi polskiego, szczerze wątpię, by Apple dodał nasz język w przyszłych aktualizacjach, ale mogę się mylić.

Tak czy inaczej, można już oficjalnie powiedzieć, że Apple Intelligence jest już w Europie, a użytkownicy mogą korzystać z wprowadzonych wcześniej funkcji, takich jak generowanie emoji i obrazów na podstawie opisów, integracja Siri z ChatGPT, narzędzia do pisania, podsumowywanie notatek i artykułów oraz inne.

Jakie nowości wprowadza iOS 18.4?

Tych zmian w ramach najnowszej aktualizacji jest oczywiście znacznie więcej i oto ich lista: