iPad Pro M4 11″ w Media Markt do końca dnia o 500 zł taniej!

iPad Pro M4 11″ za 4499 zł

Tabletów Apple chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Promocyjny iPad Pro M4 256 GB należy do serii urządzeń przeznaczonych dla wymagających użytkowników. Sercem tabletu w jest bardzo wydajny procesor Apple Silicon M4 z 9 rdzeniami CPU (3 wydajne i 6 oszczędnych), 10 rdzeniami GPU i 16 rdzeniami Neural Engine – ten sam, który w tym roku trafił do komputerów Apple MacBook Air M4. Towarzyszy mu 8 GB pamięci RAM i oczywiście 256 GB pamięci flash.

iPad Pro M4 w wersji 13″

Za prezentację obrazu odpowiada wyjątkowy wyświetlacz Ultra Retina XDR, wykonany jako tandemowy OLED – dwie warstwy OLED współpracują tu ze sobą, zwiększając jasność obrazu i zarazem przedłużając żywotność panelu. Rozdzielczość wynosi 2420 × 1668 pikseli, a odświeżanie regulowane jest w zakresie 10-120 Hz. Maksymalna jasność wynosi 1000 nit w trybie zwykłym i 1600 nit w HDR – obsługiwany jest HDR10 i Dolby Vision. Obsługiwany jest także rysik Apple Pencil 2 generacji.

Za reprodukcję dźwięku odpowiadają 4 głośniki – a efekt jest u Apple tradycyjnie znakomitej jakości. Dźwięk jest pełny, zbalansowany, obsługiwany jest też przestrzenny standard Dolby ATMOS.

Apple iPad Pro M4 11 to także świetny sprzęt komunikacyjny. Kamera przednia Center Stage to nowoczesny sensor 12 Mpix współpracujący z jasnym obiektywem f/2. Szeroki kąt widzenia i wysoka rozdzielczość pozwalają oprogramowaniu śledzić rozmówcę w szerokim zakresie, utrzymując go w centrum uwagi podczas rozmów przez FaceTime. Kamera jest też elementem systemu zabezpieczeń Face ID – oczywiście wraz z innymi czujnikami.

Promocją w Media Markt objęty jest wariant bez obsługi sieci komórkowej – do łączności służy sieć Wi-Fi 6E z obsługą trzech zakresów i Bluetooth 5.3 do współpracy z akcesoriami.

Promocja trwa do końca dnia – w jej ramach można kupić iPad Pro (2024) 11 M4 256GB Wi-Fi w kolorze Gwiezdna czerń za jedyne 4499 zł – o 500 zł taniej niż zwykle,