Karty RTX 50 z nową funkcją. Adobe Premiere Pro zyskuje potężne wsparcie

Ostatnio otrzymaliśmy od Nvidii świetna wiadomość dla profesjonalnych użytkowników. Grupa zielonych ogłosiła, że obsługa formatu 4:2:2 to przełom dla profesjonalnych montażystów wideo, którzy mogą teraz zachować te same informacje o kolorze, co wideo 4:4:4, a jednocześnie znacznie zmniejszyć rozmiary plików. Poza tym tryb 4:2:2 osiągnął również lepszą gradację kolorów i kluczowanie chrominancji, wykorzystując informacje o kolorze do wyizolowania określonego zakresu odcieni. Wśród nowych funkcji trybu wideo 4:2:2 znalazły się:

10-bitowe 4:2:2 zachowuje więcej informacji o kolorach w porównaniu z 8-bitowym 4:2:0, co prowadzi do dokładniejszego odwzorowania kolorów i lepszych rezultatów gradacji kolorów. Większa elastyczność: Dodatkowe dane o kolorach zapewniają większą elastyczność podczas korekcji i gradacji kolorów, umożliwiając bardziej subtelne dostosowania i poprawki.

4:2:2 jest szczególnie korzystne dla kluczowania, obejmując w tym green screenu. Wszystko dlatego, że umożliwia czystsze, dokładniejsze wyodrębnienie obiektu z tła, a także czystsze krawędzie małych kluczowanych obiektów, takich jak włosy. Mniejsze rozmiary plików: W porównaniu z 4:4:4, 4:2:2 zmniejsza rozmiary plików bez znaczącego wpływu na jakość obrazu, oferując optymalną równowagę między jakością a miejscem na dysku. Połączenie obsługi 4:2:2 ze sprzętem Nvidia zwiększa możliwości twórcze.

Wszystkie te możliwości są dostępny dla posiadaczy serii Blackwell od Nvidii. Trzeba przyznać, że to znaczący krok naprzód dla profesjonalistów zajmujących się montażem wideo. Umożliwi to pracę z wyższą jakością kolorów, lepsze kluczowanie, bardziej efektywne zarządzanie plikami i znacznie szybsze workflow. Powinno to pomóc zaspokoić rosnące zapotrzebowanie w profesjonalne narzędzia do edycji wideo.