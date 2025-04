Home Moto Test KIA Sportage HEV – na czym polega jej fenomen?

Tylko do 2023 roku sprzedano 7 mln egzemplarzy, a w samej Polce w okresie styczeń-luty 2025 roku zarejestrowano ponad 2 000 egzemplarzy – tak wygląda KIA Sportage w liczbach. Polacy, ale nie i nie tylko, pokochali to auto. Z czego to wynika? Sprawdziliśmy to na przykładzie wariantu hybrydowego w wariancie GT-Line.