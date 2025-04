Komputery kwantowe badają własne splątanie. Ich możliwości powalają na kolana

Może to budzić skojarzenia z Leonidem Rogozowem, radzieckim lekarzem, który samodzielnie przeprowadził na sobie operację wycięcia wyrostka robaczkowego. W przypadku maszyn mówimy natomiast o wykorzystywaniu przez nie swoich możliwości obliczeniowych do poznawania sekretów zjawiska, które umożliwia im takie obliczenia.

Czym w ogóle jest splątanie kwantowe? Na pierwszy rzut oka to fenomen przeczący logice, dlatego Albert Einstein określił je mianem upiornego działania na odległość. W jego ramach możemy powiązać ze sobą dwie cząstki. Ich rozdzielenie, bez względu na wybraną odległość, będzie sprawiało, że wpływ na jedną z cząstek z automatu przeniesie się również na drugą.

To oczywiście wielkie uproszczenie, ale odzwierciedlające cały mechanizm. Poznawanie dotyczących go szczegółów to znacznie większe wyzwanie, z którym mierzą się fizycy. Ci, w ramach międzynarodowej współpracy – prowadzonej na linii Japonia – Wielka Brytania – dokonali niedawno imponującego wyczynu dotyczącego splątania kwantowego.

Komputery kwantowe są obecnie na tyle rozwinięte, że mogą same badać splątanie kwantowe, któremu zawdzięczają swoje imponujące możliwości obliczeniowe

Piszą o nim teraz na łamach Physical Review Letters. Jak wyjaśniają, wykorzystali tzw. VEW (variational entanglement witness) w celu zwiększenia dokładności wykrywania oraz siły utrzymującego się splątania. Uzyskany rezultat powinien mieć przełożenie na powstawanie wydajniejszych i bardziej niezawodnych technologii kwantowych od dostępnych obecnie.

Mówiąc krótko: przedstawiciele Uniwersytetu Tohoku i St. Paul’s School w Londynie zaimplementowali komputerom kwantowym algorytm pozwalający tym urządzeniom na analizowanie i zachowywanie splątania kwantowego. Dotychczas stosowane rozwiązania często nie mogły identyfikować wszystkich stanów splątanych, a za sprawą nowego podejścia się to zmieniło. VEW okazał się zdecydowanie lepiej radzić z rozróżnianiem stanów splątanych i niesplątanych.

Co więcej, konwencjonalne metody nierzadko niszczą splątanie kwantowe, dlatego autorzy nowych badań chcieli to zmienić. Jak zapowiedzieli, tak zrobili. Nie tylko lepiej radzą sobie z identyfikacją tego zjawiska, ale jednocześnie zwiększyli jego ochronę. Teraz podkreślają, że poczynione postępy będą miały przełożenie na realne zastosowania w zakresie obliczeń kwantowych, komunikacji bądź kryptografii. Co ciekawe, ich algorytm jest pierwszym, który za jednym razem wykrywa, ale i zachowuje splątanie.