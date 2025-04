Koniec z wymuszaniem konta Microsoft w Windows 11? Prosty trik podbija sieć

Pamiętacie komendę bypassnro, podczas instalacji systemu?

Jest wiele powodów, dla których ludzie nie chcą łączyć się z kontem podczas instalacji systemu, niektóre z nich mogą obejmować obawy dotyczące prywatności — słusznie lub nie — a nawet obawy dotyczące problemów z odzyskiwaniem hasła w przyszłości. Dlatego poznaliśmy sprytne sposoby pozwalające ominąć wymóg konta Microsoft podczas konfigurowania nowego komputera z systemem Windows 11. Chyba najpopularniejszym, było użycie wiersza poleceń „OOBE\BYPASSNRO” podczas procesu konfiguracji.

28 marca Brandon LeBlanc, czyli starszy menedżer programu w zespole Windows Insider, oraz Amanda Langowski, lider programu, ogłosili, że wraz z premierą Windows 11 Insider Preview Build 26200.5516, Microsoft „usuwa skrypt bypassnro.cmd z kompilacji, aby zwiększyć bezpieczeństwo i komfort użytkowania Windowsa 11”. Niestety wielu osobom mocno utrudni to życie i nie wiadomo, dlaczego ten gigant technologiczny naprawdę to robi. Na szczęście, w takich przypadkach internet szybko zareagował i już znalazł na to sposób.

Mamy już nowy i prostszy sposób obejścia, który został szybko opublikowany na platformie społecznościowej X po ogłoszeniu tej irytującej wiadomości przez Microsoft. W poście z 29 marca na X użytkownik o nazwie Wither OrNot ujawnił, że nowe obejście wymaga tylko dwóch kroków:

Naciśnij Shift-F10

Wpisz start ms-cxh:localonly

Ten nowy sposób obejścia został znaleziony poprzez zbadanie C\Windows\SystemApps\Microsoft.Windows.CloudExperienceHost_cw5n1h2txyewy\data\prod

avigation.json, co doprowadziło do niezwykle łatwego do wykonania dwuetapowego hacka. Aczkolwiek ze względu na te próby Microsofta zalecam szybkie działanie, jeśli chcesz skorzystać z nowego sposobu obejścia konta Windows 11, jest bowiem szansa, że niedługo Microsoft zablokuje również i tę metodę.