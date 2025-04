Pokazali swojego nowego Boga Wojny. Potężny K9 Thunder to przy tej broni przeżytek

Gdy na horyzoncie pojawia się ogień artylerii, kończy się czas manewrów, a zaczyna bezlitosne rachowanie strat. W XXI wieku nie potrzeba już tysięcy dział i ludzkich załóg, by zasiać chaos – wystarczy jedno, precyzyjne, autonomiczne działo, które widzi dalej, strzela celniej i nie zna litości. Takim wcieleniem nowoczesnej potęgi artyleryjskiej ma być K9A3 – najnowsza armatohaubica samobieżna z Korei Południowej, która łączy tradycyjną siłę ognia z technologią bezzałogowego pola walki. Nowe oblicze Boga Wojny nie krzyczy, nie dowodzi żołnierzami – działa w ciszy algorytmów i elektroniki, ale efekt pozostaje ten sam: sieje zniszczenie tam, gdzie człowiek już nie sięga.

Koreańska armatohaubica K9A3 to potwierdzenie, że przyszłość autonomicznej artylerii już tu jest

Samobieżna armatohaubica K9A3 została wyposażona w lufę kalibru 155 mm o długości 58 kalibrów (poprzednia wersja miała 52 kalibry). Dzięki temu może razić cele na odległość ponad 80 kilometrów, co plasuje ją wśród najdalszego zasięgu systemów artyleryjskich na świecie. Takie możliwości pozwalają prowadzić ogień daleko poza bezpośrednią linią frontu, dając wojskom przewagę strategiczną w różnych scenariuszach walki, ale to akurat wierzchołek góry lodowej tego, co przygotowali specjaliście z Korei Południowej.

Jedną z kluczowych cech K9A3 jest z kolei zdolność do działania bez bezpośredniej obsługi ze strony załogi. System może być zdalnie sterowany, co umożliwia jego użycie bez bezpośredniego udziału ludzi. To szczególnie istotne w niebezpiecznych środowiskach, gdzie zmniejszenie ryzyka dla załogi ma ogromne znaczenie. Sama integracja takiej funkcji automatyzacyjnych wpisuje się w szerszy trend wojskowy, polegający na wykorzystaniu systemów bezzałogowych dla zwiększenia efektywności i bezpieczeństwa operacyjnego.

System artyleryjski Kaliber Długość lufy Zasięg ognia (max) Tryb zdalny Mobilność Status operacyjny K9A3 (Korea Południowa) 155 mm 58 kalibrów 80+ km Tak Gąsienicowy Prototyp PzH 2000 (Niemcy) 155 mm 52 kalibry 40–60 km Nie Gąsienicowy W użyciu CAESAR NG (Francja) 155 mm 52 kalibry 50+ km Ograniczony Kołowy (6×6/8×8) W użyciu M1299 ERCA (USA) 155 mm 58 kalibrów 70+ km W fazie testów Gąsienicowy W testach 2S35 Koalitsiya-SV (Rosja) 152 mm 52 kalibry 70 km Brak danych Gąsienicowy W ograniczonym użyciu

Rozwój K9A3 odzwierciedla więc powszechną zmianę paradygmatu we współczesnym polu walki, gdzie liczą się szybkość, precyzja i minimalizacja ryzyka dla personelu. Autonomiczne systemy artyleryjskie, takie jak K9A3, mogą błyskawicznie reagować na nowe zagrożenia, adaptować się do zmiennej sytuacji i działać tam, gdzie tradycyjne rozwiązania załogowe są zbyt podatne na atak. Dlatego też w taką artylerię inwestuje również m.in. Armia USA.

K9A3 od Hanwha Aerospace to znaczący krok naprzód w rozwoju artylerii – połączenie dalekiego zasięgu z funkcjami autonomicznymi. Wraz z ewolucją współczesnego pola walki, systemy takie jak K9A3 odegrają kluczową rolę, oferując zwiększone możliwości przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka dla personelu.