Monsieur Cuisine MC Smart w ogromnej promocji z kuponem Lidl Plus

Termorobot MC Smart

Monsieur Cusisine Smart, zwany także przez klientów potocznie lidlomixem, przez analogię do swojego renomowanego pierwowzoru, to inteligentny robot kuchenny, wyposażony w wydajny procesor sterujący i ogromny wyświetlacz 8″, z pomocą którego możemy łatwo obsługiwać urządzenie i podglądać przepisy. Kupując MC Smart i podłączając do internetu przez Wi-Fi, otrzymujemy także dostęp do ogromnej i wciąż rosnącej bazy ponad 1000 gotowych przepisów, przez które maszyna prowadzi „za rączkę”.

MC Smart to w skrócie:

16 funkcji i programów automatycznych

automatyczne programy do wyrabiania ciasta, gotowania na parze, smażenia,

przygotowywania koktajli, purée, czyszczenia, gotowania jajek, fermentacji, powolnego gotowania i sous-vide

10-stopniowe ustawienie prędkości i dodatkowa funkcja turbo do miksowania pulsacyjnego

obroty w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do mieszania zup, risotta, gulaszu itp. i delikatnego przygotowywania potraw bez siekania

obroty w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do siekania składników

zintegrowana waga kuchenna do bezpośredniego ważenia w garnku (do 5 kg)

aplikacja

COOKING-PILOT – ponad 1000 przepisów z instrukcjami krok po kroku

GOTOWANIE ZE WSPOMAGANIEM WIDEO dla wybranych przepisów

przygotowywanie wybranych przepisów w różnych wielkościach porcji

sterowanie głosowe przy pomocy Asystenta Google (przy aktywnym połączeniu Wi-Fi)

własne notatki w ramach kroków przepisu

tygodniowy planer potraw

współpraca z aplikacjami do list zakupów

W zestawie z maszyną jest:

misa do mieszania o pojemności 4,5 l

wkład do gotowania

nasadka do ubijania

nasadka do gotowania na parze z pokrywą i wkładem

wkład z ostrzami

szpatułka

pokrywa z otworem do napełniania i miarką.

MC Smart gotuje z mocą 1050 W, a podczas mieszania moc wynosi 1 kW. Zakres temperatur pracy wynosi od 37°C do 130°C.

Jak kupić MC Smart taniej o 700 zł?

Promocja w Lidlu jest o tyle wyjątkowa, że nie ogranicza się do sklepów stacjonarnych – można skorzystać także z zakupu online. By skorzystać ze zniżki, wymagana jest aplikacja Lidl Plis – musimy odszukać w niej odpowiedni kupon i go aktywować. Jeden z kuponów działa w sklepie online i po aktywacji automatycznie nalicza się przy finalizacji transakcji w sklepie internetowym, drugi natomiast po aktywacji należy okazać przy kasie do zeskanowania.

Promocja trwa do 19 kwietnia 2025 roku.