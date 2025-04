Najtańszy Mac Mini w korzystnej ofercie na OleOle.pl

Mac Mini M4 – w tej cenie nie ma lepszego komputera do domu

Promocja także dotyczy najsłabszego wariantu maszyny. Przypomnijmy jednak, że najsłabszy naprawdę nie oznacza tu „słaby” – sercem Mini jest układ Apple Silicon M4 z 10 rdzeniami CPU, 10 rdzeniami GPU i 16-rdzeniowym Neural Engine, który w tym wariancie połączony został z 16 GB pamięci RAM – i taki zestaw jest dostatecznie wydajny, by podołać wszystkim typowym domowym zadaniom, z dość wymagającą przecież obróbką fotografii radzi sobie znacznie lepiej, niż komputery z układami Intela z porównywalnej klasy cenowej. Tylko pojemność dysku SSD (256 GB) można uznać za zbyt małą wobec dzisiejszych standardów, jednak łatwo temu zaradzić, posiłkując się szybkimi dyskami zewnętrznymi, jak robi to wielu użytkowników.

Czytaj też: Pierwszy laptop od Motoroli to Moto Book 60. Czy to ma sens?

Przewaga Mac Mini M4 nad tanim PC to wyjątkowo małe gabaryty i niemal bezgłośna praca. Sprzęt Apple nie jest co prawda chłodzony pasywnie, ale nawet pod pełnym obciążeniem wentylator jest niemal niesłyszalny, a przez większość czasu wystarczy naturalny obieg powietrza. Typowy PC to spora i wyraźnie słyszalna skrzynka, podczas gdy Mac Mini M4 jest tak dyskretny, że przypomina bardziej przystawkę do TV niż klasyczny komputer. A chociaż można znaleźć także równie małe PC, to za tę cenę nie zaoferują nic specjalnego.

Mac Mini M4 do komunikacji ze światem ma 3 porty Thunderbolt 4 / UBS 4 z tyłu i 2 porty USB 3 typu C z przodu obudowy. Obraz można wyświetlać poprzez HDMI lub porty Thunderbolt, a do połączenia z siecią można wykorzystać port Ethernet lub Wi-Fi. Uwaga: w zestawie nie ma klawiatury i myszy, należy je dokupić osobno.

W ofercie sklepu OleOle.pl Maca Mini M4 w podstawowej wersji z 256 GB SSD można kupić za 2599 zł. Nie dopatrzyłem się nigdzie ograniczeń czasowych oferty.