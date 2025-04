Home Nauka Zaskoczenie! Magnez może być nadprzewodnikiem. Trzeba go tylko bardzo sprasować

Zaskoczenie! Magnez może być nadprzewodnikiem. Trzeba go tylko bardzo sprasować

Naukowcy z całego świata bezustannie poszukują materiałów, które są nadprzewodnikami w temperaturze pokojowej i w warunkach ciśnienia atmosferycznego na powierzchni Ziemi. Choć kilkukrotnie wydawało się, że jesteśmy świadkami odkrycia takiego materiału, to za każdym razem — jak na razie — okazywało się, że jednak to jeszcze nie to. Warto jednak pamiętać, że w reżimie ekstremalnie niskich temperatur, znamy wiele nadprzewodników. Problem jednak z nimi jest taki, że aby osiągnąć właściwości nadprzewodzące, trzeba korzystać z bardzo skomplikowanej i drogiej technologii chłodzenia takich materiałów do temperatur bliskich zeru absolutnemu, co sprawia, że ich wykorzystanie jest trudne i nieopłacalne.