Mapy Apple już nie takie elitarne. Teraz dostępne dla każdego

Oczywiście jest osobną kwestią, czy użytkownicy Androida będą chcieli korzystać z Apple Maps? Wszyscy przywykli do Map Google i innych rozwiązań, a niekoniecznie każdy jest chętny do testowania nowości. Ponadto, mówiąc wprost, z funkcjonalnością rozwiązań Google’a póki co nikt nie może się równać. Mapy Apple nie oferują logowania do zapisanych danych, map transportu publicznego, budynków 3D i innych zaawansowanych funkcji.

Mapy Apple – czy warto z nich korzystać?

Wydaje się, że Mapy Apple dla wszystkich pojawiły się nie po to, aby zyskały nowych użytkowników, ale po to, aby producent uspokoił organy prawodawcze pod kątem praktyk monopolistycznych lub wykluczających. Apple od wielu lat oskarżane jest o takie działania (podobnie jak Google, Microsoft i inni giganci rynku IT), a szczególnie Unia Europejska naciskała, aby otworzyło swój ekosystem. Producent niekoniecznie musi być tym zainteresowany, aczkolwiek dla uspokojenia regulatorów dał im coś “na odczepnego”.

Bez względu na motywy, każdy użytkownik na dowolnym urządzeniu może teraz uzyskać dostęp do Map Apple z dowolnej przeglądarki, przechodząc do maps.apple.com. Aplikacja internetowa obsługuje funkcje wyszukiwania i nawigacji. Posiada również obrazy ulic “Rozejrzyj się” firmy Apple (dodane kilka miesięcy temu), podobne do Street View firmy Google.

Użytkownicy, którzy chcą płynniejszego doświadczenia, mogą dodać aplikację internetową do ekranu głównego. Wystarczy nacisnąć przycisk “Dodaj do ekranu głównego” w Chrome na urządzeniach mobilnych. W ten sposób powstanie szybko dostępny skrót do witryny dla tych, którzy planują często z niej korzystać.

Apple niedawno rozszerzył zasięg swoich usług, stopniowo wprowadzając produkty takie, jak Apple TV+ i Apple Music, aby konkurować z systemami Windows i Android. Być może również natywna aplikacja Mapy Apple dla Androida jest w planach producenta? Jednak firma z Cupertino musi się zastanowić, czy miałoby to sens.