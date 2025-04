Mapy Windows znikają. Kolejna usługa zakończona przez Microsoft

Oryginalna aplikacja Mapy Windows opierała się na technologiach firmy Microsoft – MapPoint i TerraServer, które były już używane w usłudze Bing Maps. Po raz pierwszy została zaimplementowana w systemie Windows Phone 7 jako aplikacja w stylu Metro, wykorzystująca usługę Bing Maps w charakterze zaplecza. Jak dalej się rozwijała?

Mapy Windows przeszły długą drogę. A teraz koniec

W 2012 roku aplikacja Mapy Windows została dołączona do systemu Windows 8 jako jedna z wielu aplikacji Bing. Doczekała się kolejnych funkcji w systemie Windows Phone 8.1 – wówczas otrzymała charakterystyczne logo fioletowej mapy. W tym czasie usługa Bing Maps była zasilana przez dane od Nokia, a która później stała się aplikacją HERE Maps. Kolejne zmiany nastąpiły pod kątem Windows 10 Mobile, a gdy HERE Maps ogłosiło w 2016 roku zakończenie wydawania aplikacji na ten system, Microsoft pozwolił na migrację użytkowników do Map Windows.

Od 2020 roku podstawowe dane mapowe w Mapach Windows i Mapach Bing są dostarczane przez firmę TomTom, która zastąpiła Here Technologies. Ale kolejnych zmian nie będzie – wiadomo już oficjalnie, że aplikacja Mapy Windows zostanie usunięta ze sklepu Microsoft Store w lipcu 2025 roku. Co więcej – chwilę wcześniej Microsoft prześle aktualizację, która całkowicie uniemożliwi działanie programu.

Czytaj też: Koniec pewnej ery w Windows 10. Miliony użytkowników muszą się przygotować

Osoby chcące korzystać z Map Bing mogą przełączyć się na wersję internetową, która jest dostępna za pośrednictwem tego łącza. A dlaczego Windows Maps muszą zniknąć? Jak krótko podaje Microsoft na swojej stronie: “aplikacja jest przestarzała”. Inne funkcje, które firma Microsoft niedawno wycofała, to m.in. sterowanie mapami UWP systemu Windows , interfejsy API platformy Mapy systemu Windows oraz enklawy VBS dla systemu Windows 11 w wersji 23H2 i starszych.

Cóż – jak widać konkurencja (zwłaszcza ze strony Google) była nie do powstrzymania. Można pochwalić MS, że nie wydłuża żywotności aplikacji na siłę, a podjął konkretną decyzję.