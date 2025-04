Masz problem z komputerem? Tutaj uzyskasz najlepszą pomoc

Czym można przetestować sprzęt?

Programów do sprawdzania stabilności komputera jest mnóstwo. Poniżej podsyłam Wam kilka, które pozwolą na identyfikację problemu.

Przede wszystkim zainstalujcie HWiNFO. Jest to program, który pokaże Wam informacje dotyczące wszystkich podzespołów. Możecie podejrzeć temperaturę procesora, karty graficznej, taktowanie pamięci, napięcia itp. Jest to podstawa, jeśli chcecie sprawdzić, czy przypadkiem jakiś podzespół Wam się nie przegrzewa i czy wszystko jest ustawione jak należy (np. czy jest włączony profil XMP/EXPO pamięci, przy jakim Gear czy UCLK).

Sam procesor warto obciążyć programem Cinebench 2024. Od razu wyłapiecie, czy temperatury procesora nie szaleją i chłodzenie działa prawidłowo. Oczywiście trzeba pamiętać, że część procesorów będzie działała przy maksymalnej temperaturze. Wtedy warto zobaczyć taktowania czy nie są mocno zbijane bądź czy sam wynik nie jest mocno niższy od tego, którego znajdziecie choćby w naszych testach, bądź czy przypadkiem komputer się nie zrestartuje, zawiesi. Z innych programów można też uruchomić OCCT czy Prime95, które również pozwolą na sprawdzenie stabilności procesora.

Przy pamięciach RAM warto puścić z bootowalnego pendrive program MemTest86 (powyżej zdjęcie z błędami). Jeśli po trzech przejściach programu nie będzie błędów to oznacza, że pamięci działają prawidłowo. Jeśli jakieś się pojawią i test się nie uda może to oznaczać problem z kościami, procesorem lub płytą główną. Mało osób też wie, że Windows ma wbudowane swoje narzędzie. Wystarczy wykorzystać skrót Windows + R i wpisać mdsched. Potem klikamy uruchom ponownie teraz i sprawdź występowanie problemów. Wybieramy potem test standardowy, pamięć podręczną domyślą liczbę przejść 3 i program sprawdzi nam działanie pamięci.

Kartę graficzną zawsze możecie dociążyć programem FurMark. Jest to program, który dokładnie sprawdzi działanie karty pod obciążeniem. Jeśli temperatura będzie zbyt wysoka, pojawią się artefakty bądź inne problemy to z dużym prawdopodobieństwem macie problem z GPU. Również jeśli macie problemy w grach, pojawiają się artefakty, niestabilności, to może to być oznaka problemów z kartą graficzną.

W przypadku dysku mamy CrystalDiskInfo. Wyświetla on stan dysku w procentach. Jeśli macie niebieski to znaczy, że wszystko jest ok. Przy żółtym już są problemy, co oznacza już tak naprawdę konieczność jego wymiany. Można też zawsze puścić test powierzchni dysku, dostępny choćby w programie EaseUS Partition Master – tutaj też powinno być bez żadnych błędów.

Warto wejść na Discord TechSpace by Intel i zapytać społeczności

Jeśli nie wiecie jak podejść do tematu identyfikacji problemu to warto dołączyć do TechSpace by Intel na Discordzie i zapytać społeczności. Możecie trafić na osobę, która miała podobne problemy, ma ten sam sprzęt czy wie, w czym kłopot może leżeć. W ten sposób zaoszczędzicie sporo czasu i nerwów. Korzystając z wiedzy społeczności możecie też znacznie łatwiej przeprowadzić diagnostykę sprzętu, dowiedzieć się jak go podkręcić, co można zmienić czy zmodyfikować. Możliwości jest naprawdę sporo i z pewnością nikt Was samych nie zostawi z kłopotem.

Na Discordzie jest również kanał poświęcony CHIP.pl. Również nas możecie się zapytać, co może być nie tak, jak podejść do tematu diagnostyki, zaproponować ciekawe tematy, o których chcielibyście poczytać. Warto też pamiętać, że na grupie są eksperci różnych firm, którzy również mogą odnieść się do danego zagadnienia i Wam pomóc. Na grupie regularnie prowadzone są też streamy. Występują w nich eksperci z różnych marek, których można w trakcie zapytać o interesujące Was zagadnienia. W ten sposób uzyskanie najdokładniejszą pomoc, na jaką możecie liczyć w sieci.

A jeśli macie wątpliwości zawsze można wypożyczyć sprzęt z poczty sprzętowej

Na TechSpace by Intel funkcjonuje jeszcze jedna ciekawa rzecz – poczta sprzętowa. W jej ramach możecie wypożyczyć dany podzespołów na 3 tygodnie, a jedyne co musicie później zrobić to napisać jego recenzję, własne odczucia czy nawet jak pomógł Wam on w identyfikacji problemu. Na listach znajdziecie praktycznie wszystkie podzespoły – od procesorów, płyt po zasilacze czy nawet obudowy. Jeśli więc macie problem, którego nie możecie zidentyfikować, to warto z tej opcji skorzystać. Wysyłanie sprzętu w ciemno na gwarancję jest czasochłonne i nie daje pewności, że nowa sztuka rzeczywiście rozwiąże kłopoty. Wypożyczając dany podzespół możecie najpierw sami sprawdzić, czy rzeczywiście podmiana np. pamięci RAM rozwiązuje kłopoty i to je rzeczywiście musicie wysłać na gwarancję.

Taka opcja daje też znacznie więcej możliwości. Jeśli przy okazji chcecie sprawdzić czy wymiana procesora na lepszy rzeczywiście zwiększy wydajność w Waszych zastosowaniach czy grach to nie ma problemu. Może dodatkowo powstać z tego ciekawy artykuł, którym pochwalicie się w na grupie. Najlepsze z nich są też publikowane na łamach CHIP.pl, więc jest szansa pokazania się w sieci, szerszemu gronu odbiorców.