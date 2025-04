Tydzień Apple w Media Markt i kolejna okazja – Mac Mini M4 w dobrej cenie

Co w Mac Mini M4 piszczy?

Na promocję trafił oczywiście najsłabszy wariant maszyny. Najsłabszy nie oznacza tu jednak „słaby” – układ Apple Silicon M4 z 10 rdzeniami CPU, 10 rdzeniami GPU i 16-rdzeniowym Neural Engine połączony z 16 GB pamięci RAM jest dostatecznie wydajny, by podołać wszystkim typowym domowym zadaniom a z obróbką fotografii (gdzie Mac tradycyjnie jest mocny) radzi sobie znacznie lepiej niż układy Intela w sprzęcie tej samej klasy cenowej. Jedynie pojemność dysku SSD nie przystaje do dzisiejszych standardów, jednak posiłkując się szybkimi dyskami zewnętrznymi można ten problem ograniczyć do minimum

Przewaga Mac Mini M4 nad tanim PC uwidacznia się wyraźnie w gabarytach i emitowanym hałasie. Sprzęt Apple jest co prawda chłodzony aktywnie, ale nawet pod pełnym obciążeniem jest niemal niesłyszalny, a przez większość czasu wystarczy chłodzenie pasywne. A co do gabarytów to typowy PC to spora skrzynka, podczas gdy Mac Mini M4jest tak mały, że przypomina bardziej przystawkę do TV niż pełnoprawny komputer. Oczywiście można znaleźć także porównywalnie małe PC, ale za tę cenę nie zaoferują nic specjalnego.

Mac Mini M4 do komunikacji ze światem ma 3 porty Thunderbolt 4 / UBS 4 z tyłu i 2 porty USB 3 typu C z przodu obudowy. Obraz można wyświetlać poprzez HDMI lub porty Thunderbolt, a do połączenia z siecią można wykorzystać port Ethernet lub Wi-Fi. Uwaga: w zestawie nie ma klawiatury i myszy, należy je dokupić osobno.

Promocyjnego Maca Mini M4 możecie kupić za jedyne 2579 zł w sklepie internetowym i w salonach Media Markt. Oferta ważna jest do końca dnia 17 kwietnia 2025 roku.