Znaleźli metale ziem rzadkich w ogromnych ilościach. Kazachska gospodarka zyskała potężne wsparcie

Metale ziem rzadkich cieszą się sporym zainteresowaniem ze względu na ich wykorzystywanie we współczesnym przemyśle. Znajdowanie zasobów takich pierwiastków to niewątpliwy powód do radości i niedawno takowy zyskały władze Kazachstanu.