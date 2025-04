W Windows 11 pojawił się tajemniczy folder. Ale nie ma powodów do obaw

Pojawienie się nowego folderu może zaskakiwać i niepokoić zarazem. Często bowiem tworzą je rozmaite szkodniki – od cryptojackerów po malware. Na szczęście w tym przypadku można spokojnie odetchnąć. To nieszkodliwy dodatek, który jest tworzony przez IIS (Internet Information Services). A po co?

Po co ten folder w Windows 11?

Według dokumentacji pomocy technicznej Microsoftu, Internet Information Services to oprogramowanie serwera internetowego dla deweloperów. Stworzył je sam Microsoft. Nie jest przeznaczony dla zwykłych użytkowników, ale jeśli jest się deweloperem, można użyć IIS do hostowania witryn i aplikacji internetowych w systemie Windows. Działa on jako opcjonalny komponent i ma na celu ułatwić pracę.

W jaki sposób? Ponieważ służy do obsługi stron internetowych lokalnie, programiści mogą testować różne rzeczy, ale zwykli użytkownicy go nie potrzebują. Teoretycznie folder “inetpub” nie powinien pojawiać się na zwykłych komputerach, gdzie IIS nie jest włączony, ale błąd w aktualizacji w jakiś sposób uruchamia komponent IIS, aby automatycznie utworzył folder inetpub. Jest on pusty.

Prawdopodobnie aktualizacja Windows 11 KB5055523 zmieniła funkcje systemu lub dodała do niego narzędzia internetowe (takie jak zależności HTTP.sys lub IIS). Albo po prostu wystąpił nieprzewidziany błąd, który na krótko włączył funkcję związaną z IIS.

Co robić, gdy zobaczysz taki folder? Możesz go bezpiecznie i bez problemu skasować. Nie jest on do niczego potrzebny. Chyba, że zajmujesz się programowaniem lub tworzeniem stron. Wówczas może Ci się przydać do róznego rodzaju testów.