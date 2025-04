Microsoft kombinuje z zegarem Windows – tu zabiera, tam dodaje

W systemie Windows 10 znajduje się wysuwane menu Kalendarz umożliwiające przeglądanie zdarzeń i zegara z sekundami, ale w systemie Windows 11 go brakuje. Microsoft dostarczył system Windows 11 z połączonym wysuwanym menu Kalendarz i powiadomieniami, ale nie ma w nim zegara, który umożliwiałby szybkie sprawdzenie dokładnego czasu. Kolejny krok to zabranie z jednego, dodanie do drugiego.

Windows a zegary

Microsoft niedawno usunął zegar z sekundami z kalendarza wysuwanego w systemie Windows 10, nie podając żadnego konkretnego powodu. Pojawił się taki natomiast w Windows 11. Dzieje się tak póki co w wersjach “preview”, czyli niekonieczne zmiany muszą wejść do stabilnych wydań, choć najczęściej tak właśnie się dzieje. Oczywiście dla użytkowników Windows 11 to duży plus, podczas gdy poszkodowani są ci, którzy mają Win10.

Zegar w Windows 10 został zastąpiony wyświetlaczem daty i dnia. Gdy klikniesz na zegar i datą w prawym dolnym rogu, zobaczysz taki oto obrazek (wcześniej tam, gdzie widnieje “16 kwietnia” była godzina z minutami oraz sekundami):

Czytaj też: A jednak – Patch Tuesday sprawia problemy na Windows 11

W wersjach zapoznawczych Windows 11 można wybrać skróconą wersję daty i godziny, która będzie wyświetlana na pasku zadań. Oszczędza trochę miejsca i wygląda przejrzyściej niż wyświetlanie całej daty i godziny na tak małym obszarze. Masz również możliwość ukrycia ikony dzwonka powiadomień.

Póki co Microsoft testuje ten pomysł i nie wiadomo, kiedy zacznie być wdrażany. Póki co nie ma żadnych zmian, może więc być tak, że Windows 11 pozostanie bez zmian przez dłuższy czas.