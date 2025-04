Microsoft stara się poprawić wygląd ikon baterii na pasku zadań Windows 11

W poście na Reddicie Jennifer Gentleman (Jen), główna menedżerka programu w firmie Microsoft, zaznaczyła, że nie może podać szacunkowego czasu realizacji, ale zapewniła, że Microsoft pracuje nad tym, aby te kolorowe ikony były dostępne dla wszystkich użytkowników systemu Windows 11.

Kolory w Windows 11 to także informacje

Microsoft już od pewnego czasu pracuje nad zmianami ikonki baterii. Ma to nie tylko na celu dodanie kolorów do paska zadań, ale także aspekty praktyczne – każda barwa coś oznacza. W systemie Windows 11 nakładki ikon, takie jak ikony ładowania czy oszczędzania energii, zostały przeniesione z lewego górnego rogu na środek baterii, dzięki czemu nie zajmują zbyt dużo miejsca na pasku zadań.

Kolor żółty oznacza tryb oszczędzania energii, a kolor zielony to ładowanie. Podczas korzystania z inteligentnego ładowania, gdy stan akumulatora wynosi od 0% do 80%, pojawia się ikonka błyskawicy. Jeśli poziom naładowania baterii jest niski (1-5%), zamiast dużego “X” zobaczysz bardzo cienki, czerwony pasek. Wygląda to w ten sposób:

fot.: WindowsLatest

Trzeba przyznać, że nowa kolorystyka ma sens i jest bardziej praktyczna. Na razie nie widać kolorowych ikon baterii w systemach Windows 11 24H2 i 23H2, ale wkrótce mają się pojawić. Microsoft w webcaście wyjaśnił ideę wprowadzenia zmian: “inteligentne ładowanie jest w większości konfigurowane przez producenta urządzenia (OEM). Kontrolowane zazwyczaj za pomocą aplikacji OEM, takich jak Surface, HP, Dell itd. Pomysł polega na ochronie żywotności baterii poprzez ograniczenie stałych, czyli pełnych w 100% ładowań”.

Interesujące jest to, że firma rozpoczęła pracę nad projektem prawie rok temu i prace nad nim trwają do dziś. Podobno użytkownicy nie mogli wyraźnie zrozumieć poziomu naładowania baterii lub stanu ładowania.