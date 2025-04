Microsoft radzi: komputer nie pasuje pod Windows 11? Wyrzuć go!

Microsoft stworzyła dokument pomocy technicznej zatytułowany “Lista kontrolna zakończenia wsparcia dla systemu Windows 10”, w którym przedstawia rzeczy, jakie należy mieć na uwadze w związku z zakończeniem wsparcia. Co na niej znajdziemy?

Zmiana z Windows 10 na Windows 11

Co zrobić ze starszym komputerem z Windows 10, który działa doskonale i nie czujesz potrzeby zmiany na Windows 11? Według Microsoftu należy się go pozbyć, poddać recyklingowi sprzęt i kupić komputer z nowym systemem, a najlepiej Copilot+, aby nie przegapić funkcji AI. Oczywiście tylko w sytuacji, gdy nie można przejść na Win11. Jeśli sprzęt spełnia jego wymagania techniczne – co można sprawdzić za pomocą darmowego narzędzia “Sprawdzanie kondycji komputera” – wówczas:

sprawdź aktualizacje – należy upewnić się, że system Windows 10 jest zaktualizowany, ponieważ tylko nowsze wersje systemu Windows 10 mogą bezpośrednio przejść do systemu Windows 11 24H2;

wykonaj kopię zapasową danych – korzystając z OneDrive lub zewnętrznego dysku. Podczas konfiguracji systemu Windows 11 będziesz mieć możliwość wyboru kopii zapasowej, którą chcesz zainstalować już podczas instalacji/OOBE (out-of-box experience).

Czytaj też: Dobra zmiana – aktualizacje Windows bez konieczności restartu. Ale jest haczyk…

A co, jeśli nie masz sprzętu, który obsłużyłby nowszy system? Tu Microsoft zaleca: oddaj go do recyklingu lub… podaruj komuś. W obu przypadkach zalecane jest dokładne wymazanie danych, co możesz zrobić za pomocą narzędzia znajdującego się w systemowych ustawieniach.

Trochę to nielogiczne. Skoro sprzęt nie spełnia wymagań Win11, po co dawać go komuś, kto będzie korzystać z Windows 10, któremu kończy się wsparcie? Albo dlaczego oddawać do recyklingu w pełni sprawny komputer, tylko dlatego, że nie może uruchomić systemu Windows 11? No cóż, logika Microsoftu chodzi chyba innymi ścieżkami niż reszty ludzkości.

A ponieważ październik powoli, acz nieubłaganie się przybliża, można spodziewać się coraz większej ilości “przypominajek” o końcu wsparcia.