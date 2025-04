Home Tech Microsoft wprowadza magiczną różdżkę do Windows 11. Koniec z długimi naprawami systemu

Microsoft wprowadza magiczną różdżkę do Windows 11. Koniec z długimi naprawami systemu

Firma Microsoft nie ustaje w wysiłkach i nieprzerwanie rozwija swój system Windows 11. Jeśli interesuje was ten rozwój, to wiecie, że istnieje wiele wersji “jedenastki”, w tym te przeznaczone do testowania licznych funkcji lub poprawek bez ryzyka dla całego ekosystemu. Jedną z nich jest program Windows Insider Preview, który umożliwia użytkownikom testowanie wczesnych wersji systemu Windows. Program ten jest skierowany do entuzjastów technologii, deweloperów i administratorów IT, którzy chcą być na bieżąco z najnowszymi zmianami w systemie Windows i aktywnie uczestniczyć w jego rozwoju. Teraz do programu trafia nowa funkcja szybkiego odzyskiwania systemu, która umożliwia wykrywanie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów.