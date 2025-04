Masz ochotę na składaną Motorolę Razr 50 Ultra? Dzięki Android Days w Media Markt kupisz ją taniej, niż kiedykolwiek

Motorola Razr 50 Ultra – 189 g elegancji

Lubię smartfony Motoroli za niewymuszoną elegancję. Nawet niedrogie modele są dobrze wykonane, mają bardzo przyjemnie, choć nieekstrawaganckie wzornictwo i do tego oprogramowanie, które poza paroma dodatkowymi aplikacjami raczej niespecjalnie różni się od czystego Androida.

Motorola Razr 50 Ultra to flagowy składak producenta – model zaprezentowany w czerwcu zeszłego roku. Jeśli chodzi o wydajność – niczego mu nie brakuje. Sercem składaka jest Snapdragon 8s Gen 3, ośmiordzeniowy układ współpracujący z 12 GB pamięci operacyjnej i 512 GB pamięci flash UFS 4 na dane i programy.

Zewnętrzny ekran zajmuje w zasadzie całą powierzchnię klapki – poza wycięciami na aparaty fotograficzne i diodę. Przekątna to aż 4 cale, rozdzielczość 1272 × 1080 pikseli, technologia wykonania LTPO AMOLED, a chronione jest szkłem Gorilla Glass Victus. Jasność szczytowa wynosi 2400 nit.

Wewnętrzny ekran jest natomiast naprawdę duży – mierzy aż 6,9″ przekątnej, przy rozdzielczości 1080 × 2640 pikseli. Elastyczny ekran wykonany został w technologii Foldable LTPO AMOLED. Jasność szczytowa wynosi 3000 nit. Oba wyświetlacze, przedni i główny obsługują do 1 mld barw (10-bitowa reprodukcja), są zgodne z HDR10+ i Dolby Vision i obsługują odświeżanie od 1 do 165 Hz.

Chociaż składane smartfony nie są zwykle postrzegane jako urządzenia fotograficzne, to Motorola nie ma się specjalnie czego wstydzić. Główny aparat ma matrycę 50 Mpix, szerokokątny obiektyw 24 mm f/1.7 i stabilizację obrazu. Towarzyszy mu aparat 50 Mpix z obiektywem 47 mm f/2.0, określanym przez Motorolę jako teleobiektyw, ale w nomenklaturze fotograficznej jest to tzw. ogniskowa standardowa. W wycięciu głównego ekranu jest także typowy aparat do selfie, 32 Mpix, z ogniskową 25 mm.

Smartfon obsługuje 2 karty nanoSIM lub nanoSIM i eSIM. Bateria ma pojemność 4000 mAh i można ją ładować mocą 45 W po kablu i 15 W bezprzewodowo.

Motorola Razr 50 Ultra 5G za 2699 zł – najtaniej w historii

Promocja w Media Markt dotyczy wariantu zielonego – pozostałe mają co prawda tę samą cenę, ale niestety nie są dostępne. Cena promocyjna wynosi 2699 zł i wg. porównywarki Ceneo jest najniższa w historii – to niemal połowa ceny debiutu, a w pozostałych sklepach przeciętnie smartfon kosztuje od 3100 zł do 3900 zł. Okazyjna cena obowiązuje tylko do końca dnia lub do wyczerpania zapasów