Home Tech Firefox z nową edycją stabilną. A z nią nowości dla każdego

Firefox z nową edycją stabilną. A z nią nowości dla każdego

Najnowsza wersja przeglądarki Firefox firmy Mozilla wprowadza nowe funkcje i usuwa szereg luk w zabezpieczeniach. Edycja z numerem 137 jest już do pobrania, a co ciekawe – w kwietniu pojawi się także wydanie oznaczone numerem 138. Co otrzymujemy w aktualnej edycji?