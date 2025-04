Firefox 138 wprowadza niezależne profile oraz estetykę dla Windows 11

Choć w poprzednich latach wieszczono upadek przeglądarki Mozilli, ta ma się całkiem nieźle i choć nie jest liderem rynku, kolejne wprowadzane nowości oraz zmiany dają jej bardzo stabilną pozycję. Czy nowe edycja sprawi, że zyska kolejnych użytkowników?

Firefox 138 – zmiany, poprawki, nowości

Największą zmianą w Firefoksie 138 jest menedżer profili i możliwość organizowania przeglądania w osobnych przestrzeniach. Na przykład – możesz mieć jeden profil do pracy, jeden do nauki i jeden do rzeczy osobistych. Każdy z nich ma własne zakładki, hasła, historię przeglądania itp. Jak czytamy na stronie wydania: zarządzanie profilami pomaga chronić Twoją prywatność i zachować koncentrację, dzieląc Twoje życie online na odrębne profile. Możesz nazwać swoje profile i dostosować je za pomocą awatarów i motywów kolorystycznych, aby ułatwić ich rozpoznawanie, a następnie szybko przełączać się między nimi — wszystko to przy jednoczesnym zachowaniu całkowitego oddzielenia zakładek, kart i historii przeglądania.

Dla użytkowników Windows 11 Mozilla dodała materiał akrylowy do okien pop-up, aby lepiej dopasować je do interfejsu użytkownika systemu. Inne zmiany to:

możesz kopiować linki z zakładek tła za pomocą menu kontekstowego paska zakładek w systemach MacOS i Linux;

ulepszono obsługę automatycznego wypełniania adresu i karty kredytowej , aby lepiej obsługiwać formularze, które aktualizują się dynamicznie, gdy użytkownicy wprowadzają informacje. Funkcja automatycznego wypełniania teraz prawidłowo wypełnia nowo ujawnione pola – takie, jak te wyświetlane po wybraniu kraju;

wdrożono poprawki związane z bezpieczeństwem użytkowania przeglądarki.

Mozilla wie, że obecnie występuje problem z importowaniem haseł z Chrome. Jako obejście tego problemu programiści sugerują eksportowanie haseł w pliku CSV, a następnie importowanie pliku do Firefoxa. A jeśli chcesz skorzystać z nowych możliwości, po prostu zaktualizuj przeglądarkę do najnowszej wersji.