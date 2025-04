Mozilla szykuje rewolucję w Thunderbirdzie. Użytkownicy nie będą zachwyceni

Thunderbird to open-source’owy klient poczty e-mail, kalendarza i kontaktów, rozwijany przez Mozillę

Thunderbird to długo działający klient poczty e-mail o otwartym kodzie źródłowym, który został pierwotnie uruchomiony w 2003 roku i był rozwijany równolegle z przeglądarką Firefox firmy Mozilla. Niestety, został zapomniany w trakcie rozwijania Gmaila i innych internetowych usług poczty e-mail. Pomimo tak długiego okresu zapomnienia przez większość, utrzymał oddaną bazę użytkowników. Mozilla zakończyła rozwój Thunderbirda w 2012 roku i przekazała go w ręce społeczności. W 2020 roku, po ponownym zainteresowaniu i darowiznach, rozwój przeniósł się do spółki zależnej Mozilla Foundation, MZLA Technology Corporation, która modernizuje kod.

Teraz twórcy Thunderbirda planują konkurować z wielkimi graczami mailowymi, oferując płatne usługi w wariancie „pro”, w tym adresy e-mail @thundermail.com oraz nowe usługi, takie jak harmonogram spotkań, narzędzia do udostępniania plików i niektóre funkcje AI „Thunderbird Assist”. Ostatnio dyrektor zarządzający Thunderbirda, Ryan Sipes, ogłosił, że prace nad tymi usługami trwają w poście na grupie dyskusyjnej Thunderbird Planning. Na razie widać, że projekt jest na bardzo wczesnym etapie rozwoju i nie ogłoszono jeszcze poziomów cenowych usług, chociaż Sipes powiedział, że będą dostępne zarówno bezpłatne, jak i płatne warianty. „Naszym celem jest ostatecznie posiadanie podobnej oferty, aby w 100 procentach otwarty, szanujący wolność alternatywny ekosystem był dostępny dla tych, którzy go chcą” – powiedział Sipes.

Czy idą oni w dobrą stronę, to się okaże, ale z takim podejściem nie będzie już można twierdzić, że ich poczta jest w pełni darmowa. Z drugiej strony, słabe opinie o wsparciu technicznym i radzeniu sobie z nimi na forach mogą się zmienić przy lepszym zastrzyku gotówki.