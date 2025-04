Najszybsza przeglądarka Microsoftu już się pojawiła – to Edge 134

Edge stabilnie trzyma się na podium najchętniej używanych przeglądarek na świecie. Najnowsza statystyka StatCounter pokazuje, że ma 13,35% rynku i sporo wyprzeda zajmujące trzecie miejsce Safari (wynik 8,24%). W jaki sposób Microsoftowi udało się ją dodatkowo usprawnić?

Edge coraz lepsze dzięki istotnej zmianie

Microsoft ogłosił, że Edge 134 jest o 9% szybsze od 133, a było to możliwe dzięki przejściu z React na WebUI 2.0. nastąpiło to dwa miesiące temu. Przeglądarka z tym numerem trafiła do stabilnej wersji ma początku marca i przyniosła też kilka innych aktualizacji, w tym usunięcie opcji “Dodaj konto” dla użytkowników Entra ID, wycofanie funkcji Microsoft Search w usłudze Bing oraz płynne otwieranie linków w aplikacji Teams na macOS za pomocą przeglądarki Edge.

Wracając do wydajności – test porównawczy Speedometer 3.0 odnotował wzrost o 6%, z 3% do 9% między Edge 133 i 134. Test przeprowadzono na komputerze z systemem Windows 11 i procesorem Intel Core i5 13. generacji. Należy pamiętać, że na Twoim komputerze mogą nie pojawić się te same usprawnienia, o których informuje firma Microsoft, ponieważ na wskaźniki wydajności wpływa wiele czynników, takich jak sprzęt, liczba otwartych i uruchomionych aplikacji i inne elementy.

Dlatego można przyjąć ostrożnie, że rzeczywiście Edge 134 jest lepsze od poprzedników, ale konkretne wyniki porównań nie są miarodajne. Microsoft dodaj również: “w każdej wersji Microsoft Edge dbamy o dostarczanie lepszej wydajności, abyś mógł spędzać mniej czasu na czekaniu i więcej na przeglądaniu. Dlatego mamy takie funkcje jak uśpione karty i przyspieszenie uruchamiania , które są dużą pomocą dla wydajności”.

Póki co nie ma porównań z aktualną wersje Edge, czyli 135. Można jednak spodziewać się, że wydajność jest taka sama, jak w przypadku 134 lub nawet nieco lepsza.