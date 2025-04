Dzięki Switch 2 pojawią się karty SD Express 8.0 – dwukrotnie szybsze od microSD

Większość kart microSD oferuje maksymalną prędkość odczytu wynoszącą około 250 MB/s, ale zbliżająca się premiera Nintendo Switch 2 zwiększyła popyt na znacznie szybsze karty pamięci. I gdy technologia microSD Express zaczyna stawać się standardem, Adata ogłasza nowy, który podwaja teoretyczną wydajność obecnego rozwiązania.

Switch 2 i nowe karty pamięci – to jest to!

Adata zaprezentowała nowy standard wydajności dla kart SD Express, oferujący maksymalną prędkość odczytu 1,6 GB/s i prędkość zapisu 1,2 GB/s. Jest to w obu przypadkach niemal dwa razy więcej niż najszybsze karty micro SD. Chociaż firma nie ujawniła szczegółów ich wprowadzenia na rynek, użytkownicy kupujący karty pamięci Nintendo Switch 2 będą mieli taką opcję – prawdopodobnie SD Express 8.0 zwiększy cenę urządzenia.

Standard SD Express został wprowadzony w 2018 r. w wersji 7.0, oferując prędkość odczytu do 1 GB/s dzięki wykorzystaniu technologii NVMe SSD. Ponieważ niewiele ówczesnych urządzeń przenośnych wymagało tak wysokich prędkości transferu, SD Express przez lata pozostawał w zapomnieniu, podczas gdy większość użytkowników i producentów trzymała się bardziej przystępnych cenowo i sprawdzonych opcji.

Nadchodząca przenośna konsola Switch 2 od Nintendo może to zmienić, gdy trafi na rynek 5 czerwca. Oczekuje się, że będzie to pierwsze urządzenie przeznaczone na rynek masowy, które będzie wymagało kart microSD Express, a sklepy w całej Japonii już poinformowały, że… ich zapasy się wyczerpały.

Gry zakupione na fizycznych kartach Switch 2 lub zainstalowane na kartach pamięci skorzystają ze znacznie szybszych czasów ładowania w porównaniu z oryginalnym Switchem. Na przykład Nintendo niedawno wykazało, że The Legend of Zelda może ładować nowe obszary ponad dwukrotnie szybciej na Switch 2 – w zaledwie kilka sekund.

Ale… Skąd wziąć karty SD Express 8.0? Od Adaty – lecz nie ujawniła ona póki co szczegółów na temat cen. Karty SD 7.0 SanDisk o pojemności 256 GB zaczynają się od 60 USD, podczas gdy modele Lexar o pojemności 512 GB kosztują około 100 USD. Obecnie tylko SanDisk i Lexar oferują karty microSD Express, oferujące prędkość odczytu około 900 MB/s.

Ale Adata na SD Express 8.0 tematu nie wyczerpuje. Ogłosiła niedawno kilka nowych produktów pamięci flash i SSD. UE720 to dysk flash USB 3.2 Gen2 o prędkościach odczytu i zapisu odpowiednio 500 MB/s i 450 MB/s, dostępny w pojemnościach do 256 GB. Nowa obudowa dysku SSD EC680 M.2 firmy wykorzystuje interfejs USB 3.2 Gen2x1 i złącze typu C, aby osiągnąć prędkości odczytu/zapisu wynoszące około 1050/1000 MB/s. Obsługuje formaty 2230, 2242 i 2280.

Tak więc choć informacje o nowych pamięciach pojawiają się rzadko, na tym obszarze cały czas praca wre. A jeśli planujesz nabycie Switcha 2 – warto postawić na model, który będzie posiadać SD Express 8.0.