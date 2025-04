Nintendo Switch 2 już oficjalnie. Kiedy przenośna konsola nowej generacji trafi do sprzedaży?

Konsola Nintendo Switch 2 została wyposażona w nieco większy wyświetlacz LCD (7,9″) o zwiększonej w stosunku do pierwszej odsłony rozdzielczości (1080p), przy jednoczesnym wzroście częstotliwości odświeżania (do 120 Hz) i obecności trybu HDR. Po podłączeniu do przebudowanego docka, konsola będzie obsługiwać rozdzielczość do 4K. Sam dock ma wbudowany wentylator mający na celu utrzymanie stabilnej pracy konsoli. Switch 2 w podstawowej wersji będzie oferować 256 GB wewnętrznej pamięci, którą rozbudujemy kartą pamięci microSD. Niestety będziemy potrzebować nośników microSD Express (EX), a więc zwykłe karty dla pierwszej generacji Switcha, nie będą kompatybilne z nową konsolą.

Przebudowane joy-cony są większe od tych z pierwszego Switcha i będą posiadać większe przyciski naramienne na wewnętrznych krawędziach. Są mocowane do konsoli w sposób magnetyczny, więc zdecydowanie wygodniej powinno się je odpinać i przypinać. Możemy ich również używać w pozycji horyzontalnej jak zwykłą mysz do precyzyjnego sterowania rozgrywką. Dodatkowy port USB-C na górze konsoli ułatwi ładowanie i podłączanie akcesoriów.

Nintendo Switch 2 od strony oprogramowania wprowadza nową funkcję o nazwie GameChat umożliwiającą komunikację głosową i wideo z innymi graczami. Do jej obsługi na prawym joy-conie dodany został przycisk “C”, który wywołuje menu czatu. Funkcja pozwala na łatwe udostępnianie ekranu gry znajomym, co zademonstrowano wyświetlając widoki z czterech różnych gier jednocześnie na dolnej części ekranu. Konsola posiada wbudowany mikrofon na górze z systemem redukcji szumów. Opcjonalna kamera podłączana do stacji dokującej przez nowy górny port USB-C umożliwia wyświetlanie obrazu gracza podczas rozgrywki lub w małym okręgu obok postaci. Korzystanie z GameChatu będzie docelowo wymagać subskrypcji Nintendo Switch Online, ale dopiero po 31 marca 2026 roku.

Kiedy będziemy mogli ‘położyć swoje łapska’ na nowym sprzęcie? Nintendo Switch 2 ma trafić do sklepów już 5 czerwca 2025 roku. Trzeba będzie za niego zapłacić co najmniej 450 dolarów, co w Polsce przełoży się na okolice 2000 zł. Zamówienia przedpremierowe ruszają w USA 9 kwietnia, ale co ciekawe, niektóre sklepy w Europie zbierają już pre-ordery za 499 euro (okolice 2100 zł).