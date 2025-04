Niższa składka zdrowotna dla B2B to jeszcze nic. Rządowa ofensywa dopiero startuje

W rozmowie z wnp.pl Janusz Cichoń podkreślił, że budżet państwa wymaga ciągłej kontroli każdej złotówki, co implikuje potrzebę zmian w podatkach. Mocno akcentowana jest fundamentalna rola podatków jako głównego źródła finansowania zadań państwa, w tym obronności, opieki zdrowotnej, edukacji i infrastruktury. Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych poruszył też kwestię sprawiedliwego rozłożenia ciężaru podatkowego między różne grupy zawodowe (pracownicy etatowi vs. przedsiębiorcy) w kontekście składki zdrowotnej. Koalicja Obywatelska deklaruje stopniowe podnoszenie kwoty wolnej od podatku, choć sytuacja finansów publicznych nie pozwala na jednorazowy skok do obiecanych 60 tys. zł.

Wśród zmian planowane są m.in. korekty w zwolnieniu z podatku dochodowego dla młodych do 26. roku życia oraz w podatku Belki, z planowanym zwolnieniem dla oszczędności do 100 tys. zł od 2026 roku. W dyskusji nie zabrakło kontrowersji wokół składki zdrowotnej, jej postrzegania jako podatku i różnic w obciążeniu dla pracowników etatowych i przedsiębiorców. Podkreślono, że planowane zmiany będą kosztować budżet NFZ, ale mają zostać zrekompensowane dotacją z budżetu państwa. Jednocześnie Janusz Cichoń broni zasady powszechnych, obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych bazujących na solidaryzmie społecznym. Negatywnie ocenia z kolei koncepcje oparte wyłącznie na dobrowolnych ubezpieczeniach czy bonach zdrowotnych.

W rozmowie pojawiła się idea bonu oświatowego oraz prostsze rozwiązanie, jakim byłoby uwolnienie obwodów szkolnych w celu zwiększenia konkurencji i racjonalizacji wydatków w edukacji. Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych podkreślił również konieczność znacznego zwiększenia budżetu obronnego w związku z sytuacją geopolityczną. Jako źródła finansowania wskazał m.in. środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, fundusze europejskie (w tym KPO) oraz potencjalne specjalne fundusze UE na ten cel. Zadłużenie na cele zbrojeniowe ma być traktowane specjalnie w kontekście nadmiernego zadłużenia. A co ze słynną deregulacją? Janusz Cichoń wyraził przekonanie, że urzędy skarbowe powinny ustawić się w roli wspierającej dla podatników, a uproszczenia prawa podatkowego wydaje się konieczne. Prace Komisji Deregulacyjnej mają na celu przekształcenie zgłoszonych wniosków w konkretne ustawy.