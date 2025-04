Nova Reel 1.1 – Amazon prezentuje maszynę do generowania klipów wideo

Amazon Bedrock to zestaw, który obejmuje modele Micro, Lite, Pro, Premier, Canvas i Reel. Każdy z nich ma inne możliwości. Micro jest najmniejszy i obsługuje tylko tekst, Premier obsługuje multimodalność i jest największy. Canvas koncentruje się na generowaniu obrazu, podczas gdy Reel obsługuje generowanie wideo. Dzięki połączeniu ich w jedno, otrzymujemy generator klipów wideo.

Co potrafi Nova Reel 1.1?

Na początku Reel był w stanie generować filmy o maksymalnej długości do 6 sekund. Teraz uległo to usprawnieniu, a zarazem… pozostało bez zmian. Jak to możliwe? Otóż można zrobić film trwający 120 sekund, który składać się będzie z dwudziestu sześciosekundowych ujęć. Co istotne – zachowana zostaje ich spójność wizualna. Dlatego użytkownik może albo podać pojedynczy monit dla filmu o długości do 2 minut składającego się z 6-sekundowych ujęć, albo zaprojektować każde ujęcie indywidualnie za pomocą niestandardowych monitów.

Reel 1.1 oferuje dwa tryby: Multishot Automated i Multishot Manual. Pierwszy nie akceptuje obrazu wejściowego. Pozwala wprowadzić pojedynczy monit o długości do 4 tys. znaków i generuje pojedynczy film multi-shot. Drugi tryb jest lepszy, jeśli chcesz mieć większą kontrolę nad wideo. W tym trybie możesz określić monit dla każdego ujęcia w wideo (istnieje limit 512 znaków na monit) i w przeciwieństwie do trybu automatycznego akceptuje obrazy o rozdzielczości 1280×720.

Reel 1.1 jest dostępny na Amazon Bedrock tylko w regionie wschodnich Stanów Zjednoczonych. Ceny są zgodne z modelem płatności za użytkowanie, podobnie jak w przypadku innych usług Amazon Bedrock, przy czym każda sekunda wygenerowanego wideo kosztuje około 0,08 USD. W kolejnych miesiącach usługa powinna zostać udostępniona reszcie świata.