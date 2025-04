Nowa platforma testowa do testów kart graficznych

Platforma testowa Procesor AMD Ryzen 7 9800X3D @ 5,3 GHz Chłodzenie be quiet! Silent Loop 2 360 Płyta główna X870E Aorus Master Pamięć RAM G.Skill Trident Z5 Neo RGB 2x 16 GB 6000 MHz CL28 Dysk Goodram IRDM Pro Gen 5 2 TB Zasilacz MSI MEG Ai1600T PCIE5 Obudowa Fractal Design Meshify 2 XL Monitor BenQ Mobiuz EX2710U

Tak jak wspominaliśmy, przeszliśmy na procesor AMD. Jest to konstrukcja Ryzen 7 9800X3D, którą lekko podkręciliśmy do 5,3 GHz. Mamy więc aktualnie najwydajniejszy procesor do gier, który świetnie powinien sprawdzić się na tej platformie. Chłodzony jest on przez AiO be quiet! Silent Loop 2 360, który utrzymuje CPU na dosyć niskich temperaturach. Pomaga mu w tym pasta Thermal Grizzly Kryonaut Extreme. Całość osadziliśmy na płycie X870E Aorus Master. Ponownie mamy do czynienia z topową jednostką, świetnie wyposażoną i wykonaną.

Pamięci RAM to G.Skill Trident Z5 Neo RGB 2x 16 GB 6000 MHz CL28. Standardowo na AM5 wykorzystywane są kości o opóźnieniach CL30, tutaj są trochę niższe. Kości zapewniają bardzo dobrą wydajność i świetnie będą współpracowały z procesorem. Dysk to produkt od Goodrama – IRDM Pro Gen 5 2 TB. Pojemność w zupełności wystarczy, a sama konstrukcja jest na PCIe 5.0. Zasilacz to MSI MEG Ai1600T PCIE5. 1600 W mocy wystarczy do najmocniejszych kart, mamy też naprawdę sporo różnych wtyczek zasilających. Wszystkie podzespoły zmieściliśmy w Fractal Design Meshify 2 XL. Obudowa bardzo pojemna, bez problemów zmieści wszystkie karty graficzne. Testy przeprowadzamy też na monitorze BenQ Mobiuz EX2710U. Jest to sprzęt o rozdzielczości 3840 x 2160 i o przekątnej 27 cali. W swojej cenie jest to naprawdę ciekawa propozycja dla graczy.

Jak przeprowadzamy testy?

Na komputerze zainstalowaliśmy system Windows 11 Pro w wersji 24H2. Włączyliśmy opcję Resizable BAR, która jest dostępna w praktycznie każdej nowej płycie głównej. Wykorzystane sterowniki zawsze znajdują się w danym artykule. Testy powtarzaliśmy przynajmniej 3 razy, a w razie rozbieżności wyników do uzyskania powtarzalności. Do zbadania wydajności wykorzystaliśmy program FrameView.

Testy w grach podzieliliśmy na cztery bloki. Są to gry bez ray tracingu, z ray tracingiem, z path tracingiem oraz z DLSS/FSR/XeSS (w zależności od GPU). Podział jest jak zawsze u nas na rozdzielczości. Wszystkie wykorzystane gry wraz z opisami znajdziecie poniżej. Ułożone zostały one najpierw zgodnie z API, a potem alfabetycznie.

Testy w grach bez ray tracingu

Total War: Pharaoh

Creative Assembly po raz kolejny serwuje nam rozbudowaną strategię pełną bitew i ciekawych jednostek. Total War: Pharaoh osadzona jest w bliżej nieokreślonym wieku, w epoce brązu, w którym to po śmierci Faraona wszystkie frakcje, plemiona i królestwa zaczynają zażarty bój o dominację. Tak jak w poprzednich odsłonach, gra jest podzielona na zaawansowane bitwy w czasie rzeczywistym i mapę polityczno-ekonomiczną, w której ruszamy się co turę. Testy wykonaliśmy przy wykorzystaniu wbudowanego benchmarku battle, który zwraca minimalne i średnie fps. Ustawienia nie są predefiniowanymi ustawieniami ultra – zmieniliśmy wszystkie opcje na maksymalne. Gra działa też pod kontrolą API DirectX 11.

A Plague Tale: Requiem

Jest to kontynuacja ciepło przyjętej gry przygodowej TPP z elementami skradania się od studia Asobo. Akcja gry toczy się w średniowieczu w 1349r, a my wcielamy się w bardzo troskliwą starszą siostrę Amicię. Główną problematyką gry jest wojna w kraju oraz straszliwa plaga. Tutaj testy przeprowadziliśmy na samym początku gry (rozdział Pod nowym niebem). Wybraliśmy ustawienia bardzo wysokie, a przy optymalizatorze rozdzielczości zaznaczyliśmy ultra jakość. Sama gra działa pod kontrolą DirectX 12.

Alan Wake 2

Gra z gatunku survival horror jest bezpośrednią kontynuacją produkcji o tym samym tytule z 2010r. Odpowiada za nią studio Remedy Entertainment, które ma na swoim koncie naprawdę dobre, mroczne gry, cechujące się bardzo gęstym klimatem. Fabuła zabiera nas do miasteczka Bright Falls i okolic stanu Waszyngton. Zaczynamy grę jako Saga Anderson, profilerka z FBI i próbujemy rozwiązać sprawę zbrodni na tle rytualnym. Testy wykonaliśmy blisko Witch’s Hut w lokacji Cauldron Lake. Wybrane ustawienia to ultra, a gra działa pod kontrolą DirectX 12.

Assassin’s Creed: Shadows

Assassin’s Creed: Shadows to kolejna odsłona znanej serii gier od Ubisfotu. Tym razem trafiamy do Japonii, gdzie wcielamy się w dwie postacie: Naoe (asasynki shinobi z prowincji Iga) oraz Yasuke (afrykańskiego samuraja z legend). Gra pozwala na zwiedzenie spektakularnych miejsc, jak również wprowadza do serii ray tracing. Testy przeprowadziliśmy przy ustawieniach ultrawysokich, przy wykorzystaniu wbudowanego w grę benchmarku. Tytuł działa pod kontrolą DirectX 12.

Black Myth: Wukong

Black Myth: Wukong to jedna z tych gier, na którą czekało mnóstwo osób. Wygląda ona przepięknie, jak również jest wciągającym RPG. Akcja osadzona jest w świecie chińskiej mitologii, gdzie wcielamy się w przeznaczonego. Musi on wyruszyć na trudną wędrówkę i zmierzyć się z ciężkimi przeciwnikami. Do testów wybraliśmy lokację po pokonaniu pierwszego bossa. Ustawienia gry to filmowe z TSR: 100 – bez pełnego RT. API to standardowo DIrectX 12.

Cyberpunk 2077: Widmo wolności

Pierwszy i jedyny dodatek do Cyberpunk 2077, ale za to jaki dobry. Za grę odpowiada studio CD Projekt RED, znane wszystkim za kultową serię Wiedźmin. Fabułę kontynuujemy jako najemnik V, który walczy o życie w brutalnym mieście Night City. Dodatek ma świetną historię w klimacie thrillera szpiegowskiego z dobrymi aktorami i dodaje nową lokację, czyli Dogtown. Testy przeprowadziliśmy właśnie w dzielnicy Dogtown, naprzeciwko charakterystycznej piramidy. Wybrane ustawienia to ultra, a API to ponownie DirectX 12.

Dragon Age: Straż Zasłony

Dragon Age: Straż Zasłony to kolejna część znanej serii gier od BioWare. Tym razem naszym celem jest zjednoczenie tytułowej Strażyu Zasłony i pokonanie demonów i bóstw z Pustki. W grze znajdziemy sporo towarzyszy, duże drzewko umiejętności czy ciekawe lokacje. Testy przeprowadziliśmy na mapie Las Arlathan, obok placówki startowej. Wybraliśmy ustawienia Ultra, ale przy dwóch opcjach zwiększyliśmy je do odmienionych (poziom szczegółów oraz jakość tekstur). Gra ponownie działa pod kontrolą API DirectX 12.

Ghost of Tsushima

Kolejny wielki tytuł, który został skutecznie przeniesiony z konsoli na PC-ty za grę odpowiada studio Sucker Punch Productions. Akcja gry osadzona jest w XIII wieku na tytułowej wyspie Tsushima. Wcielamy się w samuraja Jina Sakai, który po masakrze swojego klanu wraz z innymi klanami, wyrzeka się zasad samuraja i walczy z Mongołami, najeżdżającymi wyspę. Testy przeprowadziliśmy w lesie pomiędzy krętym szlakiem a łąkami kuta. Wybraliśmy ustawienia ultra, a okluzja otoczenia to XeGTAO. Gra działa na API DirectX 12.

Horizon Forbidden West

Kolejny udany tytuł przeniesiony z konsoli na komputery, tym razem od studia Guerrilla Games znanego głównie z marki Horizon. Jest to kontynuacja po odsłonie Horizon Zero Dawn, w którym akcja dzieje się w postapokaliptycznym świecie opanowanym przez maszyny. W grze wcielamy się w Aloy, powiązaną ze światem przed upadkiem i próbującą za wszelką cenę naprawić błędy apokalipsy. Gra ma sporo elementów RPG, dodatkowo otwarty świat i piękną grafikę ze świetnymi widokami. Testy wykonaliśmy na wzgórzu naprzeciwko miasta Samotne Światło. Wybrane ustawienia to bardzo wysokie ze zmianą filtrowania tekstur z anizotropowego x8 (domyślne ustawienie przy wybraniu ustawień bardzo wysokich) na x16. Ponownie też mamy do czynienia z API DirectX 12.

Silent Hill 2

Remake gry z 2001 roku, wykonany przez Bloober Team, świetnie został przyjęty przez graczy. Fabuła dzieje się w tytułowym miasteczku. Głównym bohaterem jest James Sunderland, który po trzech latach od śmierci żony otrzymał od niej list zapraszający właśnie do tego miejsca. Remake przynosi nową oprawę graficzną czy przebudowany system walki. Testy przeprowadziliśmy w pierwszej lokacji, na parkingu. Wybraliśmy ustawienia Epickie, a gra działa pod kontrolą API DirectX 12.

Testy w grach z ray tracingiem

Alan Wake 2

W przypadku tej gry włączyliśmy ustawienia ray tracingu wysokie i oczywiście wyłączyliśmy path tracing.

Assassin’s Creed: Shadows

W grze włączyliśmy ray tracing na ustawienia ultrawysokie.

Avatar: Frontiers of Pandora

Uniwersum znane wszystkim z filmów Jamesa Camerona w końcu doczekało się części na konsole i komputery. Akcja gry osadzona jest XXII stuleciu na planecie Pandora, gdzie dochodzi do konfliktów między ludźmi a rasą Na’vi. Jest to gra akcji z otwartym światem, stworzona przez studio Massive Entertainment / Ubisoft Massive. Studio jest również znane z serii Tom Clancy’s The Division. Testy wykonaliśmy przy rzece pomiędzy wodospadem gobelinów a misą farbiarza. Wybrane ustawienia to ultra, przy czym zmieniliśmy szczegółowość obiektów na 25. API to jak zawsze DirectX12, a ciekawostką jest fakt, że w tej grze nie da się wyłączyć ray tracingu.

Cyberpunk 2077: Widmo wolności

Tutaj również włączyliśmy wszystkie opcje związane z ray tracingiem (path tracing pozostał wyłączony) i ustawiliśmy je na ultra.

Dragon Age: Straż Zasłony

W przypadku ray tracingu włączyliśmy odpowiednie opcje, w tym śledzenie promieniu Ultra.

Metro Exodus Enhanced Edition

Jest to jedyna nowa gra w testach ray tracingu. Metro Exodus to trzecia część znanego cyklu czerpiącego z twórczości Dimitrija Głuchowskiego. Za grę odpowiedzialne jest studio 4A Games. Akcja gry toczy się w postapokaliptycznym świecie pełnym promieniowania i krwiożerczych mutantów. W grze po raz trzeci wcielamy się w stalkera Artema, a akcja dzieje się parę miesięcy po wydarzeniach z poprzedniej części. Wykorzystaliśmy tutaj wbudowany benchmark po wybraniu ustawień extreme. Gra działa pod kontrolą API DirectX 12.

Silent Hill 2

W grze włączyliśmy po prostu ray tarcing – więcej opcji nie ma.

Star Wars Outlaws

Star Wars Outlaws to gra bazująca na ray tracingu. Jest to tytuł stworzony na bazie licencji Gwiednych Wojen. Wcielamy się w Kay Vess, która jest złodziejką. W trakcie gry zwiedzimy mnóstwo planet, w tym te ikoniczne z całego uniwersum. Jest to więc świetny tytuł dla fanów serii. Testy wykonaliśmy na planecie Tosgara, zaraz po rozbiciu się Kay. Wybraliśmy ustawienia ultra, również dla ray tracingu. Wyłączyliśmy jednak RTXDI. Gra również działa pod kontrolą API DirectX 12.

Testy w grze z path tracingiem

Cyberpunk 2077: Widmo wolności



W tej grze włączyliśmy po prostu path tracing. Zapewne wydajność części kart zobaczycie w mniejszej ilości rozdzielczości, bowiem są to bardzo wymagające ustawienia.

Testy DLSS/FSR/XeSS

Cyberpunk 2077: Widmo wolności

W przypadku kart Nvidia włączamy DLSS w trybie jakość. Na kartach RTX 4000 sprawdzamy też działanie generatora klatek, a przy RTX 5000 generatora wielu klatek. Przy kartach AMD sprawdzimy FSR: jakość, a przy kartach Intela XeSS: jakość (chcieliśmy porównać te podobne opcje, stąd wybór jakości, a nie ultra jakości). Tutaj musicie tylko pamiętać, że testy wykonywaliśmy z włączonym path tracingiem.

Star Wars Outlaws

W tym tytule przy kartach Nvidia włączyliśmy DLSS: jakość, przy RTX 4000 generator klatek, a przy RTX 5000 generator wielu klatek. Przy kartach AMD wykorzystaliśmy FSR: jakość i również generator klatek, a przy Intela tylko XeSS: jakość. Pozostałe ustawienia pozostały takie same jak w przypadku samego RT bez dopalaczy.

Testy w zastosowaniach profesjonalnych

Testy kart graficznych będą obejmowały również 3 programy. Pierwszym z nich jest Blender, gdzie wykorzystaliśmy benchmark zwracający wyniki z trzech scen: Monster, Junkshop oraz Blender. Drugi to Procyon z testami AI Image Generation (Stable Diffusion 1.5 (FP16), ONNX) oraz AI Text Generation (PHI 3.5, Mistarl 7B i Llama 3.1, ONNX). Ostatnim jest V-Ray GPU RTX.

Temperatury, głośność, pobór mocy

Spoczynkiem było wyświetlanie samego pulpitu. Głośność tła wynosiła 35 dBA i to jest najmniejsza wartość, jaką zobaczycie w przypadku kultury pracy na wykresach. Obciążeniem była gra Cyberpunk 2077 w lokacji z dodatku Widmo wolności przy ustawieniach ultra (bez RT, DLSS itp.) i rozdzielczości 3840 x 2160. Głośność mierzyliśmy z odległości 20 cm za pomocą decybelomierza Voltcraft SL-100. Pobór mocy dotyczy całego komputera, a mierzyliśmy go dzięki miernikowi Voltcraft Energy Logger 4000F.

Podkręcanie

Nie może też zabraknąć podkręcania. Wykonujemy je za pomocą oprogramowania MSI Afterburner. Po ustabilizowaniu karty (bierzemy pod uwagę również brak artefaktów w grach) sprawdzimy wydajność w dwóch grach (Cyberpunk 2077: Widmo wolności bez RT, DLSS itp. oraz A Plague Tale: Requiem). Pokażemy też, jak zmieniły się temperatury, głośność oraz pobór mocy.

Podsumowanie

Jak zawsze pokażemy również średnią wydajność z gier bez ray tracingu oraz z włączonym ray tracingiem. Na wykresach znajdą się również zaktualizowane wyniki wcześniej przetestowanych przez nas kart, co pozwoli na porównanie nowych modeli ze starszymi. Jak sami również widzicie, nowa procedura obejmuje gry w rasteryzacji, z ray tracingiem, path tracingiem, DLSS/FSR/XeSS (w tym DLSS 4) w 3 rozdzielczościach czy również programy. Zapraszamy więc do odwiedzania CHIP.pl i zapoznawania się z naszymi kolejnymi testami.