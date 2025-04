Nvidia szykuje nowe warianty RTX 50 – edycje SUPER. Czym różnią się od zwykłych?

Premiera GeForce RTX 50 nie była tak udana, jak można by się spodziewać. Pojawiły się informacje o topiących wtyczkach, brakujących ROP-ach oraz problemy z działaniem układów. Wydaje się jednak, że to już za nami, a Nvidia szykuje nowe układy. Będą to warianty istniejących z dodatkiem słowa “SUPER” w nazwie.

GeForce RTX 50 SUPER – co będzie w nich super?

Szczegóły dotyczące wariantów SUPER są na razie ograniczone, poza faktem, że podobno będą wyposażone odpowiednio w 24 GB (GeForce RTX 5080) i 18 GB pamięci VRAM (GeForce RTX 5070). Prawdopodobnie wykorzystane zostaną moduły GDDR7 o pojemności 3 GB, podobnie jak GPU w laptopie GeForce RTX 5090. Użytkownik forum Chiphell, od którego mamy przeciek, twierdzi, że wydajność tych nowych modeli SUPER nie będzie się aż tak bardzo różnić od wydajności istniejących, więc na razie nie jesteśmy pewni, czego możemy się spodziewać po nowszych wariantach.

Oprócz wprowadzenia większych możliwości VRAM (50% w porównaniu z 5080 16 GB i 5070 12 GB), Nvidia musi zapewnić ich lepszą dostępność niż dotychczasowych – wciąż są braki w ilości dostępnych układów. No i pozostaje kwestia cen – zmiany taryf oraz ceł zapewne wpłyną znacząco na koszty układów, przez co mogą one stać się zakupem po prostu nieopłacalnym.

Chociaż 24 GB NVIDIA GeForce RTX 5080 SUPER może nie być bardzo przydatne w grach, z pewnością może być pomocne w innych zadaniach intensywnie wykorzystujących pamięć, na przykład w przypadku obciążeń SI. Jednak RTX 5070 SUPER może poczynić pewne postępy w średnim i wysokim segmencie rynku GPU, biorąc pod uwagę, że z taką pamięcią VRAM na pokładzie i potencjalnie wyższymi prędkościami taktowania, może pozycjonować się jako przyzwoita karta graficzna 2K/4K.

Nadal oczekujemy więcej szczegółów na temat modeli RTX 50 SUPER w przyszłości i być może zobaczymy ogłoszenie na Computex 2025.