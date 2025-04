Nvidia podała oficjlane ceny GeForce RTX 5060 Ti i zapowiada premierę RTX 5060

Karty graficzne RTX 5060 Ti z 16 GB i 8 GB pojawią się w sprzedaży już jutro, czyli 16 kwietnia. Ich tańsza wersja, czyli RTX 5060, będzie dostępna w maju w jedynym wariancie – z 8 GB pamięci wideo.

GeForce RTX 5060 Ti – oficjalne ceny

Poza różnicą w ilości pamięci GDDR7, specyfikacja obu wariantów GeForce RTX 5060 Ti jest taka sama. Układy te mają 4608 rdzeni CUDA, szynę pamięci 128-bit oraz przepustowość 28Gbps. Pobór mocy to 180 W. Wariant z 16 GB pamięci został wyceniony na 429 USD, czyli nieco ponad 1,6 tys. zł. Edycja mająca o połowę mniej, czyli 8 GB, to wydatek rzędu 379 USD, czyli ok. 1430 zł. Przystępnie? W obu przypadkach jak najbardziej. Tym bardziej, że nie potwierdziły się przecieki, według których tańszy model miał kosztować niemal 2,5 tys. zł, a droższy ponad 3 tysiące.

W przypadku RTX 5060 różnice to ilość rdzeni CUDA – wynosi 3840 – oraz poboru mocy – 150 W. Karta ta ma kosztować zaledwie 299 USD, czyli poniżej 1,2 tys. złotych. To tyle samo, ile w przypadku karty RTX 4060 w momencie premiery. A wracając do edycji Ti – biorąc pod uwagę, że wiele gier wykorzystuje już ponad 8 GB pamięci wideo, model 16 GB prawdopodobnie będzie najbardziej pożądany.

Na razie nowe karty Nvidii będą rywalizować z modelami poprzedniej generacji – zarówno z serii Radeon RX 7000 firmy AMD, jak i z własnej serii RTX 4000 firmy Nvidia. Póki co jest faktem, że na razie konkurencji nie mają. Ale pewne jest, ze prędzej czy później AMD w jakiś sposób odpowie.