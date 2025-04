Omoda 9 Super Hybrid debiutuje na Poznań Motor Show. W cenę nie uwierzycie

Omoda 9 Super Hybrid zwyczajnie robi wrażenie

Nie ma sensu silić się na wymyślne porównania – tłumy na stoisku Omoda i Jaecoo podczas Poznań Motor Show oraz głosy zachwytu, jakie towarzyszyły dużej części odwiedzających mówią same za siebie. Omoda 9 Super Hybrid skradł niemal całą uwagę pierwszego dnia targów.

Auto robi wrażenie i to pod wieloma względami. Wizualnie jest to dosłownie szybki SUV. Masywny, z charakterystycznym grillem, który znamy z Omody 5, ale kształtem przodu, któremu nieco bliżej jest do Jaecoo 7. Dach delikatnie opada w kierunku tyłu auta, z kolei sam tył kryje efektowne lampy LED oraz dwa podwójne wydechy, które nie są atrapami i z miejsca sugerują, że mamy do czynienia z szybkim pojazdem.

Sugestia nie bez pokrycia, bo maksymalna moc układu hybrydowego to 537 KM, maksymalny moment obrotowy 650 nm, a przyśpieszenie do 100 km/h trwa skromne 4,9 sekundy. Imponujące liczby, szczególnie patrząc na wymiary auta. Omoda 9 Super Hybrid ma 4775 mm długości, 1920 mm szerokości z lusterkami, 1671 mm wysokości i 2800 mm rozstawu osi, a jego masa własna to 2195 kg.

Układ hybrydowy auta jest ciekawy, bo składa się na niego 4-cylindrowy silnik spalinowy o pojemności 1,5l i mocy 143 KM i 215 nm maksymalnego momentu obrotowego oraz aż trzy silniki elektryczne o mocy, odpowiednio, 102, 122 oraz 238 KM. Napędzane są wszystkie cztery koła, a całe auto jest osadzone na adaptacyjnym zawieszeniu. O napęd dba zaawansowana 3-stopniowa skrzynia DHT, która oferuje aż 11 różnych przełożeń.

Omoda 9 Super Hybrid jest hybrydą typu Plug-In z imponującym akumulatorem o pojemności 34,46 kWh, co pozwala przejechać na samym prądzie nawet 145 km w cyklu mieszanym, a w połączeniu z 70l bakiem paliwa dostajemy aż 1100 km zasięgu na jednym tankowaniu oraz ładowaniu. Akumulator możemy naładować od 30 do 80% w ciągu 25 minut i jest to zasługa obsługi szybkiego ładowania prądem stałym (DC) o maksymalnej mocy aż 70 kW. W przypadku prądu zmiennego (AC) mamy do dyspozycji 6,6 kW oraz możemy skorzystać z opcji ładowania innych urządzeń lub pojazdów dzięki funkcji V2L i tutaj maksymalna moc wynosi 6,6 kW.

Omoda 9 Super Hybrid ma tylko jedną wersję wyposażenia. A raczej – WYPOSAŻENIA!

Omoda wyznaje filozofię – wszystko w standardzie i Omoda 9 Super Hybrid jest tego flagowym przykładem, bo poza jednym elementem dosłownie wszystkie mamy w standardzie. A poza wszystkim, co opisałem wyżej, czyli mocą, przyspieszeniem, adaptacyjnym zawieszeniem, dostajemy ogrom innych rzeczy.

Z zewnątrz są to adaptacyjne światła LED wyświetlające efektowne animacje. Wokół auta mamy 16 systemów bezpieczeństwa i wspomagających kierowcę, system kamer 540 stopni, asystenta monitorowania martwego pola, asystenta parkowania czy adaptacyjny tempomat.

Czerwona tapicerka, którą widzicie na zdjęciach to jeden z dwóch dostępnych wariantów. Drugi jest czarny i jest to skóra naturalna. Wewnątrz auta mamy dwa ekrany, każdy o przekątnej 12,3 cala, head-up z rozszerzoną rzeczywistością o przekątnej 50 cali, bezprzewodowego Androida Auto i Apple CarPlay, asystenta głosowego oraz 14 głośników marki Sony.

Przednie fotele są regulowane elektrycznie, podgrzewane, wentylowane i z funkcją masażu. Nie zabrakło miejsca dla ładowarki indukcyjnej smartfonu z funkcją chłodzenia, ogromnego panoramicznego dachu czy fizycznych przycisków i pokręteł. Do pełni szczęścia został jeszcze duży bagażnik o pojemności 660 litrów z elektryczną klapą.

Wszystko to, tak, mamy w cenie. Podobnie jak cztery kolory lakieru i jedyną dodatkowo płatną opcją może być matowy lakier, który kosztuje 5 000 zł. A ile kosztuje Omoda 9 Super Hybrid? To wydatek 219 900 zł.

Omoda 9 Super Hybrid czeka na klientów

Wraz z oficjalną premierą na Poznań Motor Show Omoda 9 SUper Hybrid zadebiutował również w polskich salonach. Tych znajdziemy ponad 30 w całym kraju, między innymi w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Katowicach, Krakowie, Wrocławiu, a także w Bydgoszczy, Białymstoku, Gdyni, Gliwicach, Kaliszu, Tychach, Bielsko-Białej, Opolu, Płocku, Rzeszowie i Szczecinie. Do końca roku ich liczba ma wzrosnąć do 45.

Jeśli zainteresował Was Omoda 9 Super Hybrid, a zdecydowanie powinien, to salony sprzedaży i jazdy testowe już na Was czekają.