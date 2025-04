One UI 7 z Androidem 15 trafia do serii Galaxy S23 w Polsce. Samsung się nie zatrzymuje

Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ i Galaxy S23 Ultra otrzymują w Polsce One UI 7 z Androidem 15

Po wielu miesiącach oczekiwania, Samsung zdaje się przyspieszać proces wdrażania najnowszej wersji swojej nakładki systemowej One UI 7, opartej na systemie Android 15. Proces udostępniania stabilnego wydania rozpoczął się dopiero na początku kwietnia i dość szybko firma natrafiła na pewne przeszkody, przez co wstrzymała na chwilę cały proces. Na szczęście usterki zostały szybko zażegnane, więc właściciele serii Galaxy S24 oraz zeszłorocznych składaków mogą się już cieszyć nowym oprogramowaniem.

Teraz z kolei przyszedł czas na starsze flagowce. Do Polski trafiła właśnie wersja oprogramowania dla serii Galaxy S23. Posiadacze modeli z 2023 roku zaczęli otrzymywać powiadomienia i mogą już instalować wszystkie nowości na swoich sprzętach. Samsung udostępnia wersje oprogramowania S911BXXU8DYD9 / S911BOXM8DYD9 / S911BXXU8DYD9, które oprócz zmian przewidzianych w One UI 7 i Androidzie 15 zawierają też poprawki zabezpieczeń z 1 kwietnia 2025 roku. Całość waży ponad 5040,51 MB, więc jeśli macie ograniczony pakiet danych, zapewnijcie sobie połączenie z Wi-Fi, przed uruchomieniem aktualizacji.

Pamiętajcie też, że aktualizacje wdrażane są etapami, dlatego może minąć jeszcze kilka dni, zanim wszyscy posiadacze modeli z serii Galaxy S23 dostaną te nowości.

Samsung od razu rusza z uaktualnianiem kolejnych modeli

Tymczasem w Korei gigant ruszył już z udostępnianiem One UI 7 dla kolejnych urządzeń. Choć pierwotnie planowano udostępnienie jej w maju, użytkownicy Galaxy Z Fold 4 i Galaxy Z Flip 4 mogą tam już instalować aktualizację. Trafiła ona również na pokład Galaxy S23 FE. Poza rodzimy kraj producenta wyszła również aktualizacja dla Galaxy Z Fold 5 i Galaxy Z Flip 5. W tym przypadku wdrożenie wydaje się na razie ograniczone do Indii, ale mieszkańcy innych regionów raczej nie powinni musieć długo czekać. Jest to raczej kwestia najbliższych dni i tygodni. Warto zauważyć, że te modele nie brały udziału w programie beta One UI 7, a Samsung nie opublikował jeszcze oficjalnego dziennika zmian, więc dokładna lista nowości pozostaje na razie nieznana.

Te działania zdają się sugerować, że Samsung w końcu nabiera tempa w udostępnianiu One UI 7 po długim okresie oczekiwania. Miejmy nadzieję, że to znak przyspieszenia i wkrótce więcej użytkowników Galaxy na całym świecie będzie mogło cieszyć się najnowszymi funkcjami Androida 15 i One UI 7. Zwłaszcza że na horyzoncie jest już Android 16. Najwyższy więc czas, by Samsung – wcześniej znany z naprawdę szybkich aktualizacji – w końcu nadrobił opóźnienia.