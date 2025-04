Home Promocje OnePlus 13R 5G 12/256 GB taniej w sieci Komputronik

OnePlus 13R zaprezentowany został oficjalnie na początku stycznia tego roku. Specyfikacja plasuje go w wyższej półce urządzeń – choć nie jest to segment superpremium, to smartfonowi naprawdę nic nie brakuje w kwestiach wydajności i codziennej funkcjonalności. A w Komputroniku jest na ten model promocja, która czyni go tym ciekawszą propozycją.