OnePlus potwierdza nazwę nowego, kompaktowego flagowca. Premiera OnePlus 13T już niedługo

OnePlus 13T zapowiedziany

OnePlus zrezygnował już jakiś czas temu z wprowadzania na rynek większej liczby flagowych smartfonów, przez co główna seria składa się w zasadzie z jednego telefonu i modelu „R” (na wybranych rynkach), będącego jego okrojoną wersją. Nie inaczej było i w tej generacji. Premiera OnePlus 13 i 13R już dawno za nami i sądziliśmy, że na tym koniec. Tymczasem od jakiegoś czasu zaczęły pojawiać się w sieci doniesienia na temat trzeciej „trzynastki”, której główną cechą ma być kompaktowy rozmiar. Jak wspomniałam, mówiło się najpierw o OnePlus 13 Mini, a potem niektórzy zaczęli nazywać go OnePlus 13T i najwyraźniej właśnie na taką nazwę zdecydował się producent.

Z okazji dzisiejszego Prima Aprilis firma opublikowała film, przedstawiający nowy produkt – OnePlus Hammer. Urządzenie może przekształcać obiekty poprzez przegrupowanie kwantowe i tworzyć nowe produkty. Był to zabawny sposób na zapowiedź prawdziwego urządzenia, czyli OnePlus 13T – trzeba przyznać, że firma podeszła do tego bardzo kreatywnie, mimo że ze względu na dość długi wstęp, wiele osób mogło po prostu uznać to wszystko za żart. Jeśli obejrzycie do końca, to zobaczycie, że sam gospodarz „wydarzenia” przeobraził się w małe i potężne urządzenie o nazwie OnePlus 13T. Oczywiście tutaj zalecamy dozę ostrożności, bo może się jednak okazać, że to faktycznie tylko żart z okazji Prima Aprilis.

Jeśli śledzicie poczynania producenta, to wiecie, że linia modeli „T” była już obecna w ofercie OnePlus, jednak od sierpnia 2022 roku marka zapowiedziała, że chce rozwijać portfolio flagowców. Najwyraźniej się to zmieniło i jestem ciekawa, czy na stałe. Pozostaje też pytanie o dostępność, ponieważ jak wiemy, OnePlus R jest sprzedawany na wybranych rynkach, w tym w Europie. Czy kompaktowy OnePlus 13T również pojawi się na naszych półkach sklepowych? Będziemy musieli poczekać na premierę, być może wtedy dowiemy się czegoś więcej.

OnePlus 13T będzie modelem cechującym się kompaktową konstrukcją. Zgodnie z dotychczasowymi doniesieniami, zostanie wyposażony w 6,3-calowy (lub 6,31”) ekran, czyli świetną alternatywę dla wszystkich urządzeń, których przekątna wyświetlacza oscyluje w okolicach 6,8”. Obecnie na rynku, zwłaszcza globalnym, nie ma tu zbyt dużego wyboru. OnePlus wykorzysta panel LTPO OLED o rozdzielczości 1,5 K z optycznym czytnikiem linii papilarnych umieszczonym pod spodem. Najwyraźniej ultradźwiękowy czytnik pozostanie zarezerwowany dla głównego flagowca.

Smartfon ma być napędzany przez układ Snapdragon 8 Elite, a za jego zasilanie odpowie naprawdę ogromna bateria o pojemności aż 6200 mAh, która będzie obsługiwała ładowanie z mocą 80 W. Długi czas pracy będzie z pewnością jedną z głównych zalet tego urządzenia, zwłaszcza że Xiaomi 15, który ma podobny rozmiar, dostał ogniwo 5400 mAh, choć obaj producenci korzystają z technologii na bazie krzemu. Powinniśmy się też spodziewać nowego wyglądu, bo do sieci trafiły już zdjęcia urządzenia, pokazujące nam nowy projekt wyspy aparatów – kwadratowy moduł z zaokrąglonymi rogami ma srebrne wykończenie i pigułkę mieszczącą podwójny aparat. Obok znajduje się też lampa błyskowa LED i nieznany sensor. O ile nie jest on jakimś dodatkowym aparatem, to dostaniemy podwójną konfigurację, co potwierdza część wcześniejszych plotek. Ta ma obejmować 50-megapikselową jednostkę główną oraz 50-megapikselowy teleobiektyw z 2-krotnym zoomem.

Wszystkie szczegóły na temat OnePlus 13T powinniśmy dostać jeszcze w tym miesiącu, bo zgodnie z doniesieniami, urządzenie zaliczy premierę w kwietniu. Pozostaje więc poczekać na oficjalne ogłoszenie daty.