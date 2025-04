Wiosenna ofensywa ofertowa Orange: rok bez opłat za światłowód z TV i rok bez rat za smartfon!

Internet Orange z telewizją

Głównym magnesem wiosennej oferty jest możliwość korzystania ze Światłowodu Orange w pakiecie z telewizją przez cały rok bez ponoszenia opłat abonamentowych. Promocja dotyczy popularnego pakietu TV Extra, który zapewnia dostęp do aż 206 kanałów telewizyjnych – 47 podstawowych, dostępnych w cenie usługi oraz 159 z pakietu.

Klienci, którzy podpiszą umowę na światłowód z TV lub światłowód z TV i abonamentem komórkowym, będą zwolnieni z opłat abonamentowych za wszystkie te usługi przez 12 miesięcy, jeśli wybiorą ofertę ze światłowodem do 8 Gbps i przez 6 miesięcy, jeśli skorzystają ze światłowodu 600 Mbps, 1 Gbps lub 2 Gbps.

Dodatkową korzyścią jest możliwość skorzystania z pakietu podstawowego Netflix przez 3 miesiące za darmo przy umowie na 24 miesiące.

Nie płać rat za smartfon przez 12 miesięcy

Drugim filarem wiosennej propozycji Orange jest oferta skierowana do osób planujących zakup nowego telefonu komórkowego. Wybierając abonament L na 24 miesiące wraz ze smartfonem Samsung Galaxy A56 5G 8/256 GB, Xiaomi Redmi Note 14 5G 8/256 GB lub Motorola Moto G55 5G SE 12/256 GB na 36 rat, pierwsze 12 miesięcy jesteśmy zwolnieni z opłat ratalnych, a płacimy dopiero od 13 raty. Dodatkowo przez dwa pierwsze miesiące nie płacimy także abonamentu – dopiero od 3 miesiąca wchodzi opłata w wysokości 95 zł z rabatami.

Abonament L obejmuje rozmowy, wiadomości SMS i MMS bez ograniczeń w kraju i roamingu UE, a także internet 5G bez limitu danych na terenie Polski. Oferta dotyczy wyłącznie nowych klientów.

Wiosenna oferta Orange to kompleksowa propozycja, która pozwala na realne oszczędności zarówno w obszarze usług stacjonarnych (internet + TV), jak i mobilnych (zakup telefonu). Możliwość rocznego lub półrocznego zwolnienia z opłat abonamentowych za światłowód i telewizję oraz rocznego zwolnienia z płatności rat za smartfon to poważne argumenty, by skorzystać z promocji.