Pakiet streamingów w Plusie i Polsat Box –  jedna cena, nieskończone godziny oglądania

Czasy, w których musicie wybierać między hitami platformy Disneya, serialowymi perełkami Max i najlepszymi produkcjami są już za nami. Teraz możecie mieć dostęp do nich wszystkich, bez konieczności nadszarpywania domowego budżetu. Pakiet Streamingowy to prawdziwy game-changer, który zaspokoi apetyt na rozrywkę każdego członka rodziny.

Oszczędność, która ma sens

Powiedzmy sobie szczerze, subskrypcje streamingowe potrafią nieźle uszczuplić portfel. Płacenie oddzielnie za każdą platformę to luksus, na który nie każdy może sobie pozwolić. All In Streaming (dostępny w Plusie) oraz Stream+ (dostępny w Polsat Box) to odpowiedź na te bolączki. W ramach jednego, konkurencyjnego cenowo abonamentu, zyskujecie dostęp do bibliotek Disney+, Max, a dla klientów Plusa dodatkowo Polsat Box Go Plus. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy cenią różnorodność i chcą mieć pewność, że zawsze znajdą coś dla siebie.

Łączna cena pakietu zaczyna się od 25 zł, a za tyle nie zawsze jesteśmy w stanie wykupić dostęp do zaledwie jednej platformy streamingowej. Biorąc pod uwagę trzy serwisy dostępne w All In Streaming mówimy o oszczędności na poziomie nawet 420 zł rocznie. Prosta matematyka – cena pakietu to 300 zł rocznie, podczas gdy za osobny dostęp na wolnym rynku trzeba zapłacić ok 720 zł.

Co warto obejrzeć w pakietach streamingowych od Plusa i Polsat Box?

Każdy z serwisów zapewnia setki godzin oglądania filmów i seriali, a mówimy tu tylko o tytułach, które jako pierwsze przychodzą mi do głowy. To jednak tylko początek ogromnej góry lodowej. W przypadku Disney+ warto zwrócić uwagę na:

The Mandalorian – nieważne, czy jesteś fanem Gwiezdnych Wojen, czy dopiero zaczynasz swoją przygodę z tym uniwersum, ten serial Cię wciągnie!

Loki – Bóg psot w swoim własnym serialu? Humor, akcja i zaskakujące zwroty akcji gwarantowane.

Hamilton – musical, który podbił Broadway i serca widzów na całym świecie. Genialna muzyka i porywająca historia to coś, czego nie można przegapić.

No i nie zapominajmy o całej sadze Gwiezdnych Wojen, historycznych kultowych animacjach Disneya czy animacjach studia Pixar. Długo można by wymieniać, więc przejdźmy do Max-a, a na nim mamy m.in., a może przede wszystkim:

Ród Smoka – prequel Gry o Tron to powrót do Westeros w wielkim stylu. Smoki, intrygi i walka o władzę – wszystko, co kochamy w tym uniwersum, tylko w jeszcze większej dawce.

Euforia – serial, który bez cenzury pokazuje problemy współczesnej młodzieży. Poruszający, wciągający i dający do myślenia.

Plotkara – guilty pleasure dla fanów romansów, intryg i życia nowojorskiej elity.

A skoro Ród Smoka to oczywiście wszystkie sezony Gry o Tron.

Czy są tu może miłośnicy polskich produkcji? Bo w pakiecie Polsat Box Go Plus, oprócz 36 popularnych kanałów TV, znajdziecie ponad 40 tys. godzin materiałów VOD bez reklam, ze sportem i rozrywką, czy popularnymi serialami, m.in.:

Przyjaciółki – serial o perypetiach czterech kobiet, z którymi utożsamia się wiele Polek.

Pierwsza miłość – tasiemiec, który od lat gości na antenie Polsatu i ma wierne grono fanów.

Świat Według Kiepskich – legendarny już sitcom, który bawi młodych i starych, za pierwszym, jak i dwudziestym razem.

Pakiet All In Streaming jest dostępny dla klientów abonamentu komórkowego Plusa, światłowodu lub Internetu 5G w umowie na minimum 24 miesiące w kwocie co najmniej 99 zł miesięcznie.

Pakiet Stream+ dla posiadaczy telewizji

Stream+ to pakiet streamingowy, który łączy w sobie dostęp do dwóch popularnych platform: Disney+ i Max (z trzema kanałami HBO). Dostęp do wybranych treści Polsat Box Go abonent Polsat Box ma już w cenie standardowego pakietu TV. Ceny pakietu zaczynają się już od 25 zł miesięcznie i jest on dostępny wraz z pakietami telewizji w następujących cenach:

40 zł miesięcznie dla posiadaczy pakietu telewizji S lub M (za 30 lub 40 zł miesięcznie),

30 zł miesięcznie dla posiadaczy pakietu telewizji M Sport lub L (za 70 zł miesięcznie każdy),

25 zł miesięcznie dla posiadaczy pakietu telewizji XL (za 100 zł miesięcznie).

Dodatkowo po wybraniu pakietu Stream+ z umową na 24 mies. przez pierwszy miesiąc możemy z niego korzystać za darmo.