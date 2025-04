Odkryli szokującą prawdę o panelach słonecznych. Nikt nie jest bezpieczny

Kupujesz nowe panele słoneczne, a te już mają wady. To realny problem

Wystawiamy je na dachy, znoszą kaprysy pogody, a przy tym generują “czysty prąd”, którego rola w miksie energetycznym ciągle rośnie. Okazuje się jednak, że panele słoneczne wcale takie wytrzymałe nie są i już w momencie wyjechania z magazynu, mogą być pełne wad, które nigdy nie powinny wystąpić w sprzęcie fabrycznie nowym. Okazuje się bowiem, że niewłaściwe praktyki magazynowe mogą prowadzić do poważnych uszkodzeń paneli, które nie tylko pogarszają ich wydajność, ale też skracają żywotność. Problem ten podniósł starszy kierownik ds. inżynierii w Clean Energy Associates (CEA) w odpowiedzi na rosnącą liczbę zgłoszeń co do uszkodzonych paneli słonecznych w magazynach.

Wbrew pozorom panele słoneczne to delikatne urządzenia. Podczas przechowywania w magazynach są narażone na uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym obchodzeniem się, niewłaściwym układaniem oraz niekorzystnymi warunkami środowiskowymi. Zaniedbania te mogą prowadzić do mikropęknięć, uszkodzeń ogniw i naruszenia integralności strukturalnej, co z kolei przekłada się na zauważalny spadek ich wydajności. Dlatego też, aby chronić jakość paneli przechowywanych w magazynach, należy wdrożyć w nich rygorystyczne procedury inspekcyjne pokroju kontroli wizualnej czy testów elektroluminescencyjnych, a przede wszystkim zadbać o odpowiednie środowisko magazynowe oraz regularną inwentaryzację. Zwłaszcza że raporty dostarczane przez operatorów magazynów nie zawsze są wiarygodne.

Problem jest na tyle duży, że panele słoneczne są nawet magazynowane na zewnątrz w celu obniżenia kosztów, a to akurat wyjątkowo ryzykowna strategia. Opakowania paneli są bowiem projektowane na krótkoterminowy transport, a nie na długotrwałą ekspozycję na warunki atmosferyczne. Wilgoć z deszczu, kondensacji czy wysokiej wilgotności może przeniknąć do środka, powodując korozję i uszkodzenia, na co szczególnie narażone są niezaślepione złącza. W praktyce żywotność i efektywność paneli słonecznych w dużej mierze zależy właśnie od warunków ich magazynowania, a że na tym polu dochodzi do uchybień, to każdy z nas jest narażony na kupienie takiego wadliwego produktu.