Mamy to! Helikopter AW149 powstał na polskich ziemiach, a teraz podbił przestworza

Pierwszy polski AW149 wzbił się w powietrze, ale czy naprawdę jest made in Poland?

Pierwszy helikopter AW149 został zbudowany przez PZL-Świdnik, należący obecnie do włoskiego koncernu Leonardo Helicopters, a on sam jest kluczowym elementem programu modernizacji polskich sił zbrojnych. Ministerstwo Obrony Narodowej potwierdziło, że lot był częścią rygorystycznej procedury Acceptance Test Procedure (ATP), mającej na celu potwierdzenie zgodności z wymogami technicznymi i operacyjnymi zapisanymi w kontrakcie.

Droga do tego momentu nie była prosta, co potwierdza fakt, że trwała kilka lat. Już w lipcu 2022 roku Polska podpisała umowę z Leonardo na dostawę 32 śmigłowców AW149 w odpowiedzi na rosnące napięcia w Europie Wschodniej. Pierwsze egzemplarze powstały we włoskiej fabryce w Vergiate, by jak najszybciej wzmocnić polskie siły, ale od początku zakładano transfer technologii i stopniowe przenoszenie produkcji do Świdnika. Jak podkreślił dyrektor zarządzający Leonardo Helicopters, Gian Piero Cutillo, sukces projektu to efekt płynnej współpracy włoskich i polskich zespołów. Rodzi się jednak pytanie – jak bardzo niezależna jest polska produkcja, skoro nadal opiera się na włoskich rozwiązaniach technologicznych?

AW149 to średni śmigłowiec wielozadaniowy przeznaczony do transportu wojsk, ewakuacji medycznej oraz operacji poszukiwawczo-ratowniczych (SAR). Masa startowa śmigłowca wynosi około 8000 kg, a na pokładzie może on zabrać do 18 żołnierzy lub kilku rannych na noszach. Wyposażony jest w zaawansowaną awionikę i – w zależności od konfiguracji – może być uzbrojony w karabiny maszynowe, rakiety czy pociski przeciwpancerne. Przystosowany jest także do działania w trudnych warunkach atmosferycznych, zarówno w dzień, jak i w nocy.

Polska wersja AW149 korzysta z rozbudowanego transferu technologii, co oznacza, że nie tylko montaż, ale także serwisowanie i produkcja części stopniowo przenoszą się do kraju. Docelowo może to znacząco zmniejszyć zależność od zagranicznych dostawców, a to akurat kluczowa kwestia w dzisiejszym niestabilnym środowisku bezpieczeństwa. Jednak pełna niezależność to wciąż odległy cel. PZL-Świdnik ma wprawdzie długą tradycję budowy śmigłowców (sięgającą czasów produkcji Mi-2), ale integracja nowoczesnych technologii zachodnich jest procesem złożonym i czasochłonnym. Stworzenie własnego łańcucha dostaw dla kluczowych komponentów, takich jak układy przeniesienia napędu, silniki czy awionika, może potrwać nawet kilka lat.

Warto również pamiętać, że konstrukcja AW149 pochodzi z początku lat 2000, a dziś wiele krajów NATO wprowadza nowsze platformy, takie jak Sikorsky UH-60M Black Hawk czy NH90, które oferują bardziej zaawansowane technologie w zakresie modularności, odporności na uszkodzenia i integracji systemów walki elektronicznej. Przykładowo, NH90 wykorzystuje sterowanie fly-by-wire i szerokie zastosowanie kompozytów w celu redukcji masy – rozwiązania, których AW149 nie posiada.

Cecha AW149 UH-60M Black Hawk NH90 (TTH wersja transportowa) Kraj produkcji Włochy / Polska USA Europa (konsorcjum NHIndustries: Airbus, Leonardo, Fokker) Masa startowa (MTOW) ok. 8000 kg ok. 10660 kg ok. 10600 kg Udźwig (załoga + ładunek) do 18 żołnierzy lub ładunek do 11 żołnierzy lub ładunek do 20 żołnierzy lub ładunek Długość kadłuba ok. 17,6 m ok. 19,76 m ok. 16,13 m Prędkość maksymalna ok. 313 km/h ok. 295 km/h ok. 300 km/h Zasięg do 958 km ok. 511 km ok. 800 km Napęd 2 silniki General Electric CT7 2 silniki General Electric T700-GE-701D 2 silniki Rolls-Royce/Turbomeca RTM322 lub General Electric CT7-8F5 Awionika zaawansowana, dostosowywana do potrzeb klienta nowoczesna, potwierdzona w boju fly-by-wire, zintegrowane systemy cyfrowe Uzbrojenie (opcjonalne) karabiny, rakiety, pociski kierowane karabiny maszynowe, opcjonalne rakiety karabiny maszynowe, opcjonalne rakiety Funkcje specjalne wysoka modułowość, opcje SAR i MEDEVAC wyjątkowa trwałość w warunkach bojowych fly-by-wire, zaawansowana redukcja masy kompozytami

Inwestycja w produkcję AW149 w Polsce to nie tylko zakup śmigłowców – to budowanie kompetencji przemysłowych, tworzenie wysoko wykwalifikowanych miejsc pracy i ograniczanie zależności od zagranicznych dostaw. W obliczu potencjalnych konfliktów przy wschodnich granicach Polski, wzmocnienie krajowego przemysłu obronnego nabiera kluczowego znaczenia. Pytanie jednak brzmi: czy produkcja AW149 naprawdę doprowadzi do szerokiej rewolucji technologicznej w polskim lotnictwie wojskowym, czy też będzie jedynie krótkoterminowym impulsem, mocno opartym na włoskim know-how? Odpowiedź na to pytanie przyniosą dopiero kolejne lata i doświadczenia z eksploatacji nowych maszyn.