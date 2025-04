Okazja: Poco Pad w dobrej cenie i z dostawą z Polski

Poco Pad z AliExpress

Specyfikacja Poco Pad jest naprawdę przyzwoita. Zacząć przede wszystkim należy od rozmiaru ekranu – przekątna mierzy 12,1 cala i ma odpowiednio wysoką rozdzielczość – 2460×1600, co daje gęstość 249 ppi. Adaptacyjne odświeżanie wyświetlacza może sięgnąć 120 Hz, w krokach 30/48/50/60/90/120 Hz. Dotyk jest natomiast próbkowany z częstotliwością 240 Hz, dość szybko, by podczas obsługi nie były odczuwalne żadne opóźnienia. Jasność jak na tablet jest przyzwoita – sięga bowiem 500 nitów, a w trybie HBM do 600 nitów.

Czytaj też: Jak cła nałożone przez Donalda Trumpa wpłyną na rynek motoryzacji i elektroniki w Europie?

Wrażenie robi reprodukcja kolorów – Xiaomi w Poco Pad zastosowało 12-bitowy panel, co oznacza, że kolor definiowany jest łącznie 36 bitami, co pozwala na odwzorowanie ponad 68 mld unikalnych barw. Wyświetlacz obsługuje także HDR10+ i Dolby Vision, dzięki czemu tablet jest świetną maszyną do oglądania multimediów z popularnych platform VOD.

Sercem urządzenia jest układ Snapdragon 7s Gen 2, który współpracuje z 8 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci flash. Mimo sporych rozmiarów tablet jest poręczny i lekki waży zaledwie 571 gramów

Nieźle wygląda akumulator – jego pojemność znamionowa wynosi 10000 mAh, a ładować go można mocą do 33 W. Tablet nie ma łączności 4G/5G, ale za to niczego mu nie brak, jeśli chodzi o Wi-Fi – jest Wi-Fi 6 z 2×2 MIMO i MU-MIMO, Bluetooth 5.2 obsługuje kodeki AAC, SBC, LDAC, aptX, aptX-DD i apX-adaptive – na dźwięk bezprzewodowy zatem z pewnością nie będziemy narzekać.

Poco Pad nie jest sprzętem o wielkiej popularności, rzadziej zatem zdarzają się nań dobre promocje. Polski sklep Xiaomi jednak na platformie AliExpress oferuje model z pamięcią 8/256 GB w kolorze szarym lub niebieskim za jedyne 889,20 zł – tymczasem regularna cena sprzedaży w Mi Store wynosi 1299 zł. Korzyść zatem jest znaczna i właściwie wiadomo, co wybrać.