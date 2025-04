Szukasz komory parowej? Tanio znajdziesz ją w realme 14 5G oraz realme 14T 5G

W dzisiejszych czasach niemal nie ma producenta, który nie podkreślałby długiego czasu pracy na jednym ładowaniu czy wydajności swojego urządzenia. Podczas polskiej premiery realme 14 5G oraz realme 14T 5G także słyszeliśmy o podobnych punktach wyróżniających te urządzenia w budżecie około 1500 złotych. Jednocześnie producent poszukał mniej oczywistych wyróżników i tym razem nie chodzi tylko o kolory czy wzory na obudowie.

Nowe smartfony realme, będące częścią serii 14, nie mają fotograficznych aspiracji jak ich bracia z dopiskiem Pro, ale mają zaoferować dobrą wydajność w dobrej cenie. Realme 14 5G to pierwszy smartfon na naszym rynku debiutujący z układem Snapdragon 6 Gen 4, z kolei realme 14T 5G to jedno z najtańszych nowych urządzeń z wbudowaną komorą parową. Co jeszcze oferują nowe urządzenia producenta?

Nie tak łatwo je odróżnić, choć realme 14 5G i realme 14T 5G mają się wyróżniać

O tym, że realme w Polsce się powodzi, może świadczyć fakt, że producent zadebiutował ze swoimi smartfonami w bogatej palecie barw. Na pierwszy rzut oka trudno odróżnić modele realme 14 5G od realme 14T 5G. Różnica staje się bardziej wyraźna, gdy wiemy, czego szukać – w modelach z dopiskiem litery “T” na tyle obudowy znajdziemy wzór przypominający fale albo wydmy. Niezależnie od skojarzeń to jedyny większy wyróżnik poza wersjami kolorystycznymi. Dla realme 14 5G przygotowano wariant srebrny z motywami futurystycznymi, delikatnie różowy oraz tytanowy (czarny).

realme 14 5G – kolory różnią się w zależności od wpadającego światła

W przypadku realme 14T 5G otrzymamy modele w kolorze lawendowym, czarnym oraz intensywnie zielonym. Konstrukcje obydwu urządzeń są bliźniaczo podobne. Niemal nie różnią się rozmiarem – urządzenia ważą 196 gramów, mają po 163,1 mm długości, 75,7 mm szerokości i 7,9 mm w przypadku realme 14T 5G oraz 8 mm grubości w przypadku realme 14 5G. Nie należą do najbardziej poręcznych ani nie oferują najmniejszych ramek, ale

Na ostatnim zdjęciu wszystkie odcienie nowych smartfonów serii realme 14

Warto podkreślić, że obydwa modele zamknięto w obudowach spełniających warunki dla standardu IP68/IP69, a to oznacza trwałość przy zanurzeniu na głębokości do 2,5 metra przez 30 minut oraz odporność na silne strumienie ciepłej (do 80 stopni Celsjusza) wody. Nie zmieszczono za to gniazd słuchawkowych, ale w realme 14T 5G slot na karty Nano SIM może też obsłużyć kartę pamięci. Takiej możliwości nie znajdziemy w realme 14 5G.

Jasne ekrany i komory chłodzące – pomysł realme na smartfony dla graczy

Obydwa urządzenia z serii 14 zaoferują panele AMOLED, z jakiegoś powodu określone przez producenta esportowymi ekranami. To, co jest jednak ważniejsze od tego marketingowego przekazu to rozdzielczość Full HD+, która dokładniej wynosi 2400×1080 pikseli (395 ppi) w realme 14 5G oraz 2340×1080 pikseli (385 ppi) w realme 14T 5G. Aspekt growy wiąże się z tym, że częstotliwość odświeżania wynosi 120 Hz w obydwu modelach.

realme 14 5G oraz realme 14T 5G zaoferują panele AMOLED

Różnice decydujące o cenie wiążą się między innymi z komorami chłodzącymi. W realme 14 5G zastosowano rozwiązanie o powierzchni 6050 mm², a w realme 14T 5G o powierzchni 1700 mm². To rzadko pojawiający się aspekt w tańszych smartfonach, podobnie jak to, by w tanich smartfonach pojawiało się rozwiązanie dostarczania energii bezpośrednio do zadań systemu, jak chociażby rozgrywka, a nie ciągłego doładowywania baterii. Taka funkcja pojawia się w narzędziu realme poświęconemu grom.

Komory chłodzące będą obniżały temperatury dwóch różnych SOC. W przypadku realme 14 5G mamy do czynienia z lokalną premierą Snapdragona 6 Gen 4. To układ oparty w części procesorowej na jednym rdzeniu Cortex-A720s o takotwaniu 2,3 GHz, trzech rdzeniach Cortex-A720s o taktowaniu 2,2 GHz oraz czterech rdzeniach Cortex-A520s o taktowaniu 1,8 GHz. Układ graficzny to nowe rozwiązanie Adreno 810 iGPU. Rezultaty graficzne mają być o 30% lepsze niż w poprzedniku, a wydajność części procesorowej wyższa o 10%. W Polsce pojawi się zarówno wersja z 8 GB RAM-u i 256 GB przestrzeni na pliki (dostępna wyłącznie w sieci Plus), jak i wersja z 12 GB RAM-u i 512 GB pamięci na pliki (pozostałe sklepy).

realme 14 5G wystartuje z Androidem 15

Dla realme 14T 5G przeznaczono MediaTek Dimensity 6300 Energy połączony z 8 GB pamięci operacyjnej i 256 GB na pliki. Układ oparto na dwóch rdzeniach Cortex-A76 o taktowaniu 2,4 GHz oraz sześciu rdzeniach Cortex-A55 2 GHz. Różnice między tymi jednostkami nie skończą się na mocy obliczeniowej. Tylko realme 14 5G da nam dostęp do łączności Wi-Fi 6 i zaoferuje Bluetooth 5.2. W przypadku realme 14T 5G pozostaje Bluetooth 5.1. Snapdragon 6 Gen 4 pozwoli też na nagrywanie w rozdzielczości 4K, a MediaTek Dimensity 6300 ograniczy nas do rozdzielczości 1080p.

Detale realme 14 5G

Nie wiadomo, który z tych układów będzie przyjaźniejszy dla akumulatorów. W obydwu przypadkach producent postawił na ogniwa o pojemności 6000 mAh. Dodatkowo wsparł je ładowaniem o mocy 45W, jednocześnie nie dodając do pudełka ładowarki. Obydwa smartfony wystartują z Androidem 15 i nakładką realme UI 6.0. Udostępni ona szereg narzędzi, w tym gumkę AI do usuwania ze zdjęć niechcianych ludzi i obiektów.

To nie będą smartfony fotograficzne. Czy zrekompensuje to cena?

Przyznam, że pod tym względem realme 14 5G i realme 14T 5G mogłyby mieć więcej możliwości. Producent postawił w obydwu przypadkach na 50-megapikselowy aparat główny i… w zasadzie to tyle. Niby w przypadku realme 14 5G mamy optyczną stabilizację głównego aparatu i możemy nagrać nim wideo w 4K, ale jednak brak komplementarnego aparatu ultraszerokokątnego w tej serii to kontynuacja niechlubnej tradycji. Na przedzie obydwu smartfonów znajdują się 16-megapikselowe matryce. Przykładowe zdjęcia z realme 14 5G znajdziecie poniżej:

Przykładowe zdjęcia z realme 14 5G

Jak wyglądają ceny? W Polsce za realme 14T 5G zapłacimy 1199 złotych w wersji z 8 GB RAM-u i 256 GB przestrzeni na pliki. W przypadku realme 14 5G dostępne będą dwa warianty:

8/256 GB (ekskluzywny dla sieci Plus) – 1499 złotych;

12/256 GB – 1599 złotych.

Obydwa modele będą od premiery musiały mierzyć się z silną konkurencją, między innymi spod znaku Xiaomi i Poco oraz Motoroli. Nie tak dawno premierę zaliczyła Motorola edge 60 Fusion stawiająca na zagięty ekran i bogatszy zestaw fotograficzny, ale z mniejszą baterią.