Historyczny eksperyment z prometem w roli głównej zakończony. Tak z jego rezultatów skorzysta świat

Kto stoi za tym niewątpliwym sukcesem? Badacze ze Stanów Zjednoczonych, którzy scharakteryzowali kompleks koordynacyjny prometu. Jak wyjaśniają, w ramach swoich działań wyizolowali czystą próbkę prometu-147, a następnie połączyli ją z cząsteczką organiczną w roztworze wodnym. Ostatecznie udało im się dokonać postępów prowadzących do lepszego zrozumienia sekretów prometu oraz jego potencjalnych zastosowań.

I choć promet jest zaliczany do lantanowców, które są powszechnie wykorzystywane między innymi w przemyśle technologicznym, to pozostaje on dość słabo poznany. Od pozostałych lantanowców odróżnia go brak stabilnych izotopów, co od lat było źródłem komplikacji odnoszących się do jego tajemniczej natury

Autorzy badań w tej sprawie nie chcieli się rzecz jasna poddawać. Wyizolowaną próbkę prometu-147 połączyli z cząsteczką organiczną, a wszystko to w roztworze wodnym. Powstały produkt cechował się znacznie wyższą stabilnością, dzięki której można było go dogłębnie zbadać. Członkowie zespołu badawczego wykorzystali w tym celu spektroskopię absorpcyjną promieni rentgenowskich.

Promet jest zaliczany do lantanowców, które są całkiem nieźle poznane przez naukowców. Jego szybki rozpad sprawia jednak, że jest on znacznie bardziej tajemniczym pierwiastkiem

Za jej sprawą byli w stanie określić długości wiązań między prometem a atomami tlenu. Idąc dalej, zbadali strukturę elektroniczną kompleksu prometu, co zapewniło im dostęp do nieznanych wcześniej informacji o właściwościach chemicznych i fizycznych tego pierwiastka. Biorąc pod uwagę rosnące zapotrzebowanie na promet, wyciągnięte wnioski mogą okazać się na wagę złota.

Szczególnie, że mówimy o zastosowaniach takich jak produkcja rozruszników serca i urządzeń komunikacyjnych czy funkcjonowanie metod związanych z leczeniem nowotworów oraz diagnostyką medyczną. Jak dowiedzieli się amerykańscy inżynierowie, o ile długości wiązań między pierwiastkami i cząsteczkami zmniejszają się w przypadku większości lantanowców lwraz ze wzrostem liczby atomowej, w przypadku prometu jest to zdecydowanie słabiej widoczne.

Mając tego świadomość naukowcy mogą opracować nowe metody separacji prometu i wydłużyć listę jego zastosowań dzięki zwiększeniu produkcji czystego prometu. Rosnąca produkcja byłaby rzecz jasna mile widzianą reakcją na liczbę przybywających sposobów wykorzystania tego słabo poznanego lantanowca.