Rewolucja na pasku zadań Windows 11. Microsoft wprowadza funkcję, na którą czekaliśmy

Firma Microsoft testuje nową funkcję skalowania ikon paska zadań

Te najnowsze aktualizacje dla testerów Windowsa 11 umożliwiają automatyczne zmniejszenie ikon paska zadań, jeśli mamy takie potrzeby. Jak już wcześniej pisałem, ta aktualizacja odnosi się do wersji Beta i Dev kompilacji Windows 11 Insider Preview. Kanał Deweloperów (Dev Channel) to kompilacje bardziej stabilne, zawierające nowe funkcje, które mogą być w różnym stadium rozwoju. Za to Kanał Beta składa się z kompilacji powiązanych z konkretnym nadchodzącym wydaniem systemu, które przeszły już wstępne testy. Są bardziej stabilne i rekomendowane dla użytkowników chcących testować nowości, ale z mniejszym ryzykiem poważnych problemów. Oznacza to, że te usprawnienia mają dużą szansę na wprowadzenie w przyszłej wersji systemu operacyjnego.

Zaczynamy wdrażać skalowanie ikon na pasku zadań dla Uczestników Programu Windows Insider – ulepszenie paska zadań Windows, które zapewnia szybki dostęp do większej liczby ulubionych aplikacji, nawet gdy pasek zadań jest pełny. Dzięki skalowaniu ikon na pasku zadań, gdy zaczyna się on zapełniać przypiętymi lub otwartymi aplikacjami, ikony automatycznie zmniejszą swój rozmiar. Oznacza to, że możesz mieć więcej aplikacji widocznych i dostępnych bez konieczności zaglądania do dodatkowego menu. Chodzi o usprawnienie i zwiększenie efektywności Twojej pracy. – Amanda Langowski i Brandon LeBlanc w Windows Blogs

Oczywiście nie każdemu może przypaść do gustu ta nowa funkcja dlatego w aktualizacji mamy do wyboru trzy opcje.

Gdy pasek zadań jest pełny: Domyślnie, ikony paska zadań automatycznie zmniejszą się, gdy pasek zadań będzie pełny. Pomaga to utrzymać dostęp do większej liczby aplikacji bez dodatkowego wysiłku.

Nigdy: Dla użytkowników, którzy wolą, aby ich ikony pozostawały w dotychczasowym rozmiarze, niezależnie od liczby otwartych aplikacji, istnieje opcja uniemożliwiająca zmniejszanie się ikon.

Zawsze: Jeśli podoba Ci się wygląd mniejszych ikon i chcesz, aby takie pozostały przez cały czas, możesz ustawić, aby ikony na pasku zadań były zawsze małe.

Aby ustawić tą nową funkcję wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy w puste miejsce na pasku zadań i wybrać „Ustawienia paska zadań”, rozwinąć sekcję „Zachowania paska zadań” i dokonać wyboru dla ustawienia „Pokaż mniejsze przyciski paska zadań”.