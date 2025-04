Wielkamoc obniżek w RTV Euro AGD – może tak coś dla graczy?

Promocja dla gracza w RTV Euro AGD – pad SteelSeries Stratus+ za 89,90 zł

W grach na PC dominuje standard padów Xbox – jego obsługa gwarantuje, że oprogramowanie dogada się z padem bez problemu. Natomiast sam kształt i rozkład elementów na padzie może być odmienny od pierwowzoru.

Tak właśnie jest w przypadku bezprzewodowego pada SteelSeries Stratus+. Różnice są widoczne na pierwszy rzut oka – prawa gałka i przyciski są rozmieszczone klasycznie, ale po lewej stronie krzyżak jest zamieniony z gałką miejscami i w ten sposób lewa gałka znalazła się w jednym szeregu z prawą. Są zarówno zwolennicy, jak i przeciwnycy takiego rozwiązania – moje uczucia w tej kwestii są niejednoznaczne: wolę układ klasyczny, ale grać mogę na obu. To jednak traci na znaczeniu, gdy zobaczy się cenę Stratusa+ – pełnoprawny pad bowiem kosztuje w RTV Euro AGD zaledwie 89,90 zł, czyli mniej więcej 1/3 tego, co pad Microsoftu.

Do podłączenia z PC służy Bluetooth, a dodatkową zaletą jest pełna współpraca z telefonami z Androidem, podkreślona dołączonym uchwytem, pozwalającym na wygodną zabawę. Wady? Brak wibracji, co ostatecznie nie jest aż takim problemem.

Acer Nitro VG270UEbmiipx – monitor dla gracza za 599 zł

Od zawsze uważam, że Acer ma ogromne poczucie humoru, jeśli chodzi o nazywanie swoich produktów – bardzo wątpię, czy oni sami pamiętają swoje oznaczenia i jestem pewien, że klient na pewno nie ma szans na to. Pomijając ten aspekt, to co się kryje za tymi określeniami, jest już całkiem godne uwagi. Acer Nitro VG270UEbmiipx dostępny jest w RTV Euro AGD w promocji za jedyne 599 zł, a oferuje wszystko, co powinien mieć sensowny, ale niedrogi monitor dla gracza – panel IPS, o rozdzielczości 2560×1440 pikseli, odświeżanie 100 Hz, czas reakcji matrycy rzędu 1 ms i technologię AMD FreeSync, zapobiegającą rozrywaniu obrazu przy dynamicznych zmianach treści.

Do tego jasność maksymalna 350 nit, zgodność z HDR (ale bez przesady – to bardzo podstawowe wsparcie i zbytnio nie warto na nie liczyć) i kąty widzenia 178°. Monitor ma 3 wejścia obrazu – 1×DisplayPort i 2×HDMI. Są też głośniki 2×2 W – słuchawek nie zastąpią, ale coś tam na nich słychać, więcej da to, że monitor ma wyjście audio mini jack, które pozwala podłączyć właśnie słuchawki lub porządniejsze głośniki.

Pełna lista promocji Wielkamoc Obniżek w RTV Euro AGD dostępna jest tutaj.