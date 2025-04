Tak Chiny podbiją świat. Ten olbrzym z 9200 samochodami to istny cud nowoczesnej logistyki

Puk, puk. Kto tam? Tylko skromny chiński gigant z 9200 samochodami na pokładzie

Samochodowiec to nic innego, jak statek przeznaczony do przewozu samochodów, a firma BYD nie wymyśliła tego rodzaju statku od zera. Wiele samochodowców aktywnie pływa po całym świecie, wyruszając w rejsy z setkami, a nawet tysiącami pojazdów na pokładzie, które raz na zawsze opuszczają rodzimy ląd, aby podbić drogi w odległych zakątkach świata. Tak się składa, że chińskie samochody trafiają dziś praktycznie wszędzie, bo zwłaszcza elektryczne i zelektryfikowane modele są szczególnie popularne przez swój stosunek możliwości do ceny, a firma BYD jest jedną z wielu, której bardzo dobrze idzie podbój świata. Teraz jednak będzie w tej misji jeszcze skuteczniejsza.

Samochodowiec BYD Shenzhen mierzy 219,9 metra długości i 37,7 metra szerokości, a na swoich 16 pokładach jest zdolny do transportu łącznie aż 9200 pojazdów. Nazwa statku pochodzi od rodzinnego miasta firmy, a jego konstrukcja typu RoRo (roll-on/roll-off) została zaprojektowana z myślą o efektywnym transporcie pojazdów na cały świat. Chociaż tak imponujące, bo przecież rekordowe liczby, mogą sugerować, że statek nie ma sobie równych, to musimy pamiętać, że aktualnie pływające statki Aurora firmy Höegh Autoliners nie są aż tak w tyle, bo mieszczą do 9100 samochodów.

BYD Shenzhen wprawia w ruch system dwupaliwowy, który umożliwia korzystanie zarówno ze skroplonego gazu ziemnego (LNG), jak i tradycyjnego paliwa morskiego. Rozwiązanie to nie jest przypadkiem, bo spełnia surowe normy efektywności energetycznej i emisji dwutlenku węgla, które to zostały określone przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO) w ramach standardu Tier III. Dodatkowo BYD Shenzhen został wyposażony w hybrydowy system akumulatorowy, rozwiązania oszczędzające energie czy zaawansowane systemy kontroli emisji.

Samo zwodowanie BYD Shenzhen to element szerszej strategii BYD w zakresie kontroli łańcucha dostaw i globalnej ekspansji. W pierwszym kwartale 2025 roku aktualna flota BYD przewiozła ponad 25000 nowych pojazdów elektrycznych na rynki całego świata, a firma planuje teraz ograniczyć zależność od zewnętrznych operatorów logistycznych, skrócić czas dostaw i zmniejszyć koszty transportu. Dlatego też do 2026 roku BYD zamierza rozbudować flotę do ośmiu statków, by sprostać rosnącemu popytowi międzynarodowemu.

Wodowanie największego samochodowca świata przez BYD pokazuje, jak Chiny umacniają swoją pozycję w globalnej branży motoryzacyjnej. Rosnąca obecność BYD na świecie stanowi wyzwanie dla tradycyjnych producentów samochodów oraz operatorów logistycznych, zmuszając ich do dostosowania się do nowej rzeczywistości.