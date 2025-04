Samsung prezentuje pancerny duet do zadań specjalnych — Galaxy XCover7 Pro i Tab Active5 Pro

Galaxy XCover7 Pro i Tab Active5 Pro to urządzenia stworzone do ekstremalnych warunków:

Osoby, które pracują w trudnych warunkach, potrzebują mocnych urządzeń, które wytrzymają różne trudy i z którymi nie trzeba będzie obchodzić się jak z przysłowiowym jajkiem. Samsung dobrze zdaje sobie z tego sprawę, dlatego w swojej ofercie ma również takie modele. Teraz dołączyły do nich kolejne – tablet i smartfon. Jak podkreśla Jerry Park, Wiceprezes Zarządu i Kierownik Globalnego Zespołu ds. Rozwiązań Mobilnych B2B w Samsung Electronics, Galaxy XCover7 Pro i Tab Active5 Pro to połączenie “wzmocnionej wytrzymałości, bezpieczeństwa klasy korporacyjnej, płynnej łączności i intuicyjnych funkcji opartych na AI”.

Oba urządzenia przeszły rygorystyczne testy wytrzymałościowe, potwierdzając ich zdolność do pracy w trudnych warunkach. Otrzymały certyfikat IP68, co oznacza odporność na wodę i kurz – idealne rozwiązanie tam, gdzie o przypadkowe zalanie czy zapylenie nietrudno. Dodatkowo, urządzenia zostały przetestowane pod kątem odporności na popularne środki dezynfekcyjne, co jest kluczowe w środowiskach wymagających częstej sterylizacji. Wytrzymałość potwierdza również certyfikat MIL-STD-810H, gwarantujący odporność na upadki, ekstremalne temperatury i wibracje. Tablet Galaxy Tab Active5 Pro zyskał dodatkową ochronę ekranu dzięki szkłu Corning GorillaGlass Victus +, które skuteczniej chroni przed uderzeniami i zarysowaniami. Użytkownicy w handlu detalicznym, administracji czy produkcji docenią także zwiększoną czułość ekranu na dotyk, umożliwiającą obsługę urządzeń nawet w kompatybilnych rękawiczkach.

Galaxy XCover7 Pro i Tab Active5 Pro zostały wyposażone w głośniki minimalizujące zakłócenia, które mogą występować przy wielu urządzeniach korzystających z tego samego kanału komunikacji. Dzięki większej głośności i lepszej jakości dźwięku stereo, pracownicy pierwszej linii mogą efektywnie wymieniać krytyczne informacje bez przeszkód. Tablet Tab Active5 Pro dodatkowo oferuje zoptymalizowane dostrajanie dźwięku, zwiększony poziom głośności oraz inteligentne przetwarzanie dźwięku, filtrujące hałas z otoczenia. Producent zapewnił też tryb Vision Booster, który poprawia widoczność ekranu w jasnym otoczeniu, co na pewno przyda się podczas pracy na zewnątrz. Zadbano również o długi czas pracy, bo Galaxy XCover7 Pro i Tab Active5 Pro oferują wydłużoną żywotność akumulatora oraz przemyślane rozwiązania zasilania. Oba urządzenia wyposażono w złącza POGO, kompatybilne ze stacjami dokującymi umożliwiającymi jednoczesne ładowanie wielu urządzeń. Co więcej, w miejscach, gdzie tablet Tab Active5 Pro ma stały dostęp do zasilania zewnętrznego (np. w pojazdach, kioskach samoobsługowych), może pracować bez akumulatora, co jest niezwykle praktycznym rozwiązaniem.

XCover7 Pro i Tab Active5 Pro obsługują szybką łączność 5G, Wi-Fi 6E oraz dzielenie sieci, co zapewnia priorytetową komunikację i stabilny dostęp do sieci w każdych warunkach. Tablet Tab Active5 Pro oferuje również dwa gniazda na karty SIM (pSIM + eSIM), umożliwiając pracownikom łatwe przełączanie się między sieciami i utrzymanie łączności w każdych warunkach. Najnowsze urządzenia Samsunga wprowadzają także ulepszenia oparte na sztucznej inteligencji. Inteligentne funkcje, takie jak Circle to Search with Google, Object Eraser, AI Select i Read Aloud, mają na celu usprawnić codzienne zadania, zmniejszając wysiłek manualny i poprawiając precyzję wyników.

Nie zapomniano też o zabezpieczeniach – platforma Samsung Knox Vault chroni wrażliwe informacje za pomocą zaawansowanego szyfrowania i uwierzytelniania, zgodnych ze standardami bezpieczeństwa przedsiębiorstw. Samsung oferuje kompleksowy zestaw innowacji w zakresie bezpieczeństwa, zapewniając silną ochronę zarówno na poziomie jądra systemu, jak i aplikacji. Funkcje takie jak ochrona jądra w czasie rzeczywistym, Eliminator Eksploitów oraz Weryfikator Autentyczności Oprogramowania zapewniają integralność systemu i chronią przed nieautoryzowanym dostępem do wrażliwych danych i aplikacji.

Nowe Galaxy XCover7 Pro i Galaxy Tab Active5 Pro będą dostępne jeszcze w tym miesiącu.

A teraz zerknijmy na dokładną specyfikację tego duetu

Samsung XCover7 Pro:

Wyświetlacz: 6,6 cala FHD+ TFT LCD (do 120 Hz, Touch Sensitivity, Vision Booster)

6,6 cala FHD+ TFT LCD (do 120 Hz, Touch Sensitivity, Vision Booster) System operacyjny: Android 15

Android 15 Wymiary: 168,6 x 79,9 x 10,2 mm (240 g)

168,6 x 79,9 x 10,2 mm (240 g) Aparat (tył): 50 Mpix (szerokokątny, F1.8), 8 Mpix (ultraszerokokątny, F2.2), lampa błyskowa

50 Mpix (szerokokątny, F1.8), 8 Mpix (ultraszerokokątny, F2.2), lampa błyskowa Aparat (przód): 13 Mpix (F2.2)

13 Mpix (F2.2) Pamięć: 6 GB RAM, 128 GB pamięci wewnętrznej, microSD do 2 TB

6 GB RAM, 128 GB pamięci wewnętrznej, microSD do 2 TB Procesor: Snapdragon 7s Gen 3

Snapdragon 7s Gen 3 Akumulator: 4350 mAh (wymienialny)

4350 mAh (wymienialny) Łączność: 5G (Sub6), LTE, Wi-Fi 6E, Wi-Fi Direct, Bluetooth® v5.4, NFC

5G (Sub6), LTE, Wi-Fi 6E, Wi-Fi Direct, Bluetooth® v5.4, NFC SIM: Dual SIM (pSIM + eSIM)

Dual SIM (pSIM + eSIM) Interfejs: USB-C 3.2, złącze POGO (tylko ładowanie)

USB-C 3.2, złącze POGO (tylko ładowanie) Czujniki: Akcelerometr, żyroskop, geomagnetyczny, światła, zbliżeniowy, odcisk palca

Akcelerometr, żyroskop, geomagnetyczny, światła, zbliżeniowy, odcisk palca GPS: GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS

GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS Wzmocniona wytrzymałość: IP68, MIL-STD-810H, Corning Gorilla Glass Victus +, odporność na środki dezynfekcyjne

IP68, MIL-STD-810H, Corning Gorilla Glass Victus +, odporność na środki dezynfekcyjne Dźwięk: Dolby Atmos, stereo (2 głośniki)

Dolby Atmos, stereo (2 głośniki) Bezpieczeństwo: Samsung Knox, Samsung Knox Vault, eSE

Samsung Knox, Samsung Knox Vault, eSE Uwierzytelnianie biometryczne: Rozpoznawanie twarzy, odcisk palca

Rozpoznawanie twarzy, odcisk palca Programowalne przyciski: Górny i boczny (XCover Key)

Samsung Galaxy Tab Active5 Pro: