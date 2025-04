Shure Aonic 40 – wyjątkowe słuchawki dostępne w megapromocji

Shure Aonic 40 – słuchawki dla wymagających

Słuchawki Shure Aonic 40 to sprzęt muzyczny dwojakiego przeznaczenia i zdecydowanie warto o tym pamiętać – po jednej stronie mamy oczywiście słuchanie muzyki dla przyjemności. Po drugiej jest profesjonalna praca z dźwiękiem, co oznacza, że słuchawki mają charakterystykę brzmieniową monitorów – znacznie mniej rozrywkową, ale dużo bardziej nadającą się do kontroli parametrów przygotowywanych ścieżek dźwiękowych. Takie brzmienie może oczywiście się podobać także poza studiem i jestem osobiście jego zwolennikiem.

Kluczowe Parametry Techniczne:

Typ przetwornika: Dynamiczny, neodymowy magnes

Dynamiczny, neodymowy magnes Rozmiar przetwornika: 40 mm

40 mm Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 000 Hz

20 Hz – 20 000 Hz Czułość (przy 1 kHz): 94,7 dB/mW

94,7 dB/mW Impedancja (przy 1 kHz): 31 Ω

31 Ω Aktywna Redukcja Szumów (ANC): Tak, regulowana (3 poziomy)

Tak, regulowana (3 poziomy) Tryb Środowiskowy (Environment Mode): Tak, regulowany

Tak, regulowany Wersja Bluetooth: 5.0

5.0 Obsługiwane kodeki: apt, aptX HD, AAC, SBC

apt, aptX HD, AAC, SBC Zasięg bezprzewodowy: Do 10 metrów

Do 10 metrów Czas pracy baterii: Do 25 godzin (z włączonym ANC)

Do 25 godzin (z włączonym ANC) Szybkie ładowanie: Tak (15 minut ładowania = 5 godzin odtwarzania)

Tak (15 minut ładowania = 5 godzin odtwarzania) Złącza: USB-C (ładowanie, audio), 3.5 mm wejście analogowe audio

USB-C (ładowanie, audio), 3.5 mm wejście analogowe audio Mikrofony: Zintegrowane, z technologią formowania wiązki

Zintegrowane, z technologią formowania wiązki Waga: 313 g

313 g Akcesoria w zestawie: Twarde etui transportowe, kabel audio 3.5 mm, kabel USB-C do ładowania/audio

Fundamentem wysokiej jakości audio Shure Aonic 40 są specjalnie zaprojektowane, 40-milimetrowe dynamiczne przetworniki neodymowe, dostrojone zgodnie z filozofią dźwięku Shure i potrzebami pracy studyjnej – zapewniające klarowność, precyzję i zbalansowane pasmo przenoszenia, które wiernie oddaje niuanse każdego nagrania. Dźwięk jest naturalny i szczegółowy.

Kluczową funkcją Aonic 40 jest zaawansowana, regulowana technologia aktywnej redukcji szumów (ANC). Pozwala ona skutecznie odizolować użytkownika od hałasów otoczenia, takich jak gwar w biurze, szum silników samolotu czy zgiełk komunikacji miejskiej. Poziom redukcji można precyzyjnie dostosować w aplikacji ShurePlus PLAY, wybierając jedno z trzech ustawień, co umożliwia idealne dopasowanie do aktualnej sytuacji. Uzupełnieniem jest Tryb Środowiskowy (Environment Mode), który po aktywacji przepuszcza dźwięki z zewnątrz – funkcja nieoceniona podczas rozmów czy poruszania się po mieście.

Jak przystało na Shure, słuchawki wykonane są z materiałów klasy premium, w tym stopu aluminium lotniczego i nylonu wzmocnionego włóknem szklanym – gwarantuje to odpowiednią wytrzymałość na codzienne męczenie sprzętu. Składana na płasko konstrukcja oraz dołączone twarde etui ochronne ułatwiają bezpieczny transport. Ergonomiczny design i miękkie, komfortowe nauszniki zapewniają wygodę nawet podczas wielogodzinnych sesji odsłuchowych.

Shure Aonic 40 nie biją rekordów czasu pracy na akumulatorze, ale radzą sobie przyzwoicie, oferując do 25 godzin pracy na jednym ładowaniu przy włączonej funkcji ANC. Funkcja szybkiego ładowania przez port USB-C pozwala uzyskać dodatkowe 5 godzin odtwarzania po zaledwie 15 minutach podłączenia do zasilania.

Do pracy bezprzewodowej wykorzystywana jest transmisja Bluetooth 5, z użyciem kodekówa ptX, aptX HD, AAC oraz SBC. To raczej standard, obsługi popularnych kodeków wysokoprzepływnych nie ma, ale to co jest, powinno w praktyce wystarczyć do pracy w terenie. Słuchawki bowiem mogą pracować także przewodowo, bez żadnych dotyczących jakości dźwięku – podłączone mogą być analogowo kablem mini jack 3,5 mm, lub cyfrowo z wykorzystaniem wbudowanego DAC, kablem USB-C.

Dopełnieniem całości są wysokiej jakości mikrofony z technologią formowania wiązki, zapewniające doskonałą klarowność głosu podczas rozmów telefonicznych i wideokonferencji. Aplikacja ShurePlus PLAY oferuje dodatkowe możliwości personalizacji, w tym dostęp do korektora graficznego (EQ) z presetami i możliwością tworzenia własnych ustawień i konfiguracji przycisków. Apka niezbędna jest także do aktualizacji firmware.

Shure Aonic 40 – promocja tu i tam

Shure AONIC 40 to wszechstronne słuchawki klasy premium, które zadowolą najbardziej wymagających użytkowników poszukujących połączenia doskonałego brzmienia, skutecznej izolacji od otoczenia, komfortu i niezawodności w codziennym użytkowaniu oraz podróży. A do tego trafiły równocześnie na promocję aż w dwóch sklepach:

na Amazon.pl można kupić biały wariant za 657,41 zł

na stronie polskiego sklepu Shure dostępny jest wariant czarny i biały w cenie 659 zł

Różnica w cenie niewielka, wybór większy w sklepie firmowym, a słuchawki są warte zakupu niezależnie od wyboru sklepu.