Smartfony OPPO lepsze od Apple? Właśnie dostały AI w języku polskim

Gdy recenzowałem OPPO Reno13 Pro 5G, nie ukrywałem rozczarowania wynikającego z mylącej komunikacji. Na zamkniętej prezentacji przed premierą smartfonów Reno przedstawiciele producenta wyświetlili grafikę informującą o tym, że sztuczna inteligencja trafi do nas w języku polskim. Wtedy wydawało się, że wydarzy się to w momencie premiery serii Reno13. Trzynastka okazała się jednak pechowa, a w oprogramowaniu w dalszym ciągu gościły rozwiązania AI oparte o język angielski, hindi czy też chiński, ale nie o język polski.

Na szczęście okazało się, że OPPO jedynie zaliczyło pewne opóźnienie względem tych deklaracji i sztuczna inteligencja w smartfonach z serii OPPO Reno12 oraz OPPO Reno13, a także flagowym OPPO Find X8 Pro przetworzy język polski. Generacyjny skok nie jest jeszcze pełny i brakuje jeszcze jednego pakietu rozwiązań, by mówić o pełnej implementacji języka polskiego, ale to krok w dobrą stronę.

Sztuczna inteligencja w OPPO po polsku. Co z nią zrobimy?

Od ponad roku OPPO ma w swoich smartfonach pakiet narzędzi o nazwie AI Toolbox 2.0. Aby uzyskać do nich dostęp, musimy w dowolnym momencie przesunąć po bocznej krawędzi w miejscu, gdzie znajduje się “inteligentny pasek boczny”. Jeżeli nie widzicie nic niecodziennego na lewym bądź prawym boku waszego smartfonu od OPPO, poszukajcie w ustawieniach dodatkowych funkcji takiego narzędzia. Funkcje AI pokażą nam się dopiero, gdy na ekranie zaistnieje odpowiedni kontekst, na przykład otworzymy stronę internetową, będziemy w aplikacji poczty e-mail czy wysyłania wiadomości.

W inteligentnym pasku bocznym będą teraz dostępne ustawienia AI

Jakie narzędzia OPPO AI działają w języku polskim? Jest ich kilka. Po pierwsze: Podsumowanie AI. Podczas przeglądania witryny internetowej smartfon przeanalizuje zawartość strony i stworzy tekstowe podsumowanie, które będzie zawierało najważniejsze elementy. Korzystając z tego rozwiązania w języku angielskim bez problemu skracałem artykuły średniej długości. Przy recenzjach i dłuższych publikacjach działa to tylko do pewnego momentu.

Kolejną przydatną funkcją będzie Tłumaczenie ekranu. Niby z jednej strony mamy to w przypadku Circle to Search i w bardziej skomplikowanym wariancie po wejściu do Google Lens, ale nie każdy smartfon oferuje taki zestaw funkcji. Nie wiem też, na ile przydatna okaże się Odpowiedź AI, gdy sztuczna inteligencja będzie czytała wiadomości i sugerowała gotowe odpowiedzi.

Funkcje w OPPO AI

Wygodę może za to zwiększyć funkcja Pisanie AI, która potrafi, po wpisaniu komendy w pole tekstowe, wygenerować dłuższy tekst. Może to pomóc w tworzeniu bardziej przyjaznych w odbiorze tekstów. Z kolei do streszczania notatek możemy wykorzystać Asystenta AI, dostępnego w aplikacji notatek OPPO. Wszystkie te rozwiązania obecnie działają w trybie online, a w przyszłości producent planuje uruchamianie ich na urządzeniach.

Na przetwarzanie polskich głosów musimy jeszcze chwilę poczekać

OPPO rozwija funkcje, które syntezują polską mowę, ale na razie w formie wychodzącej do nas. W ten sposób Mowa AI może przeczytać na głos wybrany artykuł. W najnowszej aktualizacji nie dostaliśmy jednak rozwiązań, które rozumieją naszą mowę. Jedną z funkcji, która może okazać się przydatna zarówno dla osób przepisujących treść wykładów, jak i wywiadów, jest konwertowanie mowy na tekst. Taka funkcja istnieje w dyktafonie na smartfonach OPPO (nazwanym “rejestratorem”), ale na razie nie w języku polskim.

Na ten moment mowa AI nie działa jeszcze po polsku

Jest jednak światełko w tunelu. W komunikacie prasowym OPPO poinformowało, że takie rozwiązanie pojawi się wkrótce. Podsumowanie nagrania AI nie dość, że przetworzy nagranie na język polski, to streści je tak, by znalazły się w nim odnośniki z listami rzeczy do zrobienia, datami czy lokalizacjami. Szczególnie warto obserwować ten aspekt przetwarzania języka polskiego przez urządzenia mobilne. W tej chwili najlepszym rozwiązaniem w tej kwestii na urządzeniu cechują się smartfony i tablety Samsunga, a jednocześnie nadal potrafi ono mylić podstawowe nazwy i tworzyć dodatkowe słowa tam, gdzie ich nie ma. Pozostaje zatem czekać na rozwój wypadków, a w kwestii AI ten jest niejednokrotnie szybszy, niż się tego spodziewamy.